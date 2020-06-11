Стало известно, когда ЕС может открыть границы для украинцев

Для украинских туристов границы ЕС могут открыть с 1 июля / companion.ua

Возобновление туризма между Украиной и Евросоюзом отложено как минимум до конца июня. Украинцы, которые планировали авиаперелеты в Европу, вынуждены будут отложить свой визит, по меньшей мере, до 1 июля.

В частности, посол Украины в Австрии Александр Щерба на своей странице в социальной сети Facebook пишет, что границы ЕС не откроются для украинцев до конца текущего месяца.

"Друзья, похоже на то, что вопрос открытия внешних границ ЕС и авиационного пространства будет рассматриваться не раньше конца июня. Кто планировал лететь в Австрию регулярным рейсом после 22 июня - придется еще подождать", - отметил дипломат.

Кроме того, он добавил, что украинцы, у которых есть на руках документы для законного пребывания на территории Австрии, могут отправиться в страну наземным транспортом.

Тем временем еврокомиссар по внутренней политике ЕС Илва Йохансон заявила, что начиная с 1 июля, государства Европейского Союза начнут поэтапно снимать ограничения на посещение Европы гражданам третьих стран.

"Мы предлагаем открытый и гибкий подход к снятию ограничений на поездки в ЕС, начиная с 1 июля. Международные путешествия являются ключевыми для туризма и бизнеса, а также для воссоединения семьи и друзей", - отметила Йохансон.

Также она подчеркнула, что в первую очередь страны ЕС позволят посетить гражданам тех государств, где ситуация с распространением коронавирусной инфекции находится под контролем. Главным критерием будет показатель инцидентности – количество заболеваний COVID-19 на 100 тысяч населения.

Отметим, Еврокомиссия уже рекомендует с 1 июля открыть границы стран-членов ЕС для таких государств, как Албания, Черногория, Косово, Сербия, Босния и Герцеговина, а также Северная Македония.

Украины в данном списке пока нет.

Ранее сообщалось, что несмотря на запуск международного авиасообщения Украиной с 15 июня, украинским туристам закрыта дорога в ЕС как минимум до 1 июля, поскольку ЕС пока не готов открыть свои границы для граждан третьих стран.