"Кажется, поздно": Горбачев рассказал о главной ошибке Лукашенко

Лукашенко поздно начал переговоры с трудовыми коллективами - Горбачев / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко допустил ошибку, слишком поздно обратившись за поддержкой к трудовым коллективам.

Об этом рассказал бывший президент СССР Михаил Горбачев в интервью kp.ru.

По словам политика, в прошлом он также пытался заручиться поддержкой работников предприятий, однако своей цели ему достичь не удалось. Лукашенко опоздал с такой инициативой.

"Лукашенко за поддержкой обратился к рабочим промышленных предприятий. Но, кажется, поздно", - считает Горбачев.

Последний руководитель Советского Союза утверждает, что решение покинуть свой пост для него было добровольным – политик не хотел, чтобы на территории страны произошла гражданская война.

"Ушел, но только чтобы избежать раскола и нашей внутренней войны", - сказал Горбачев, добавив, что такой шаг позволил избежать серьезнейшего кризиса.Читайте также"Саша, уходи": белорусские предприятия присоединяются к забастовке

Ранее один из рабочих Гродножилстроя выступил с заявлением, в котором раскритиковал Александра Лукашенко за действия власти в ходе резонансных событий в Беларуси. Работник предприятия призвал Лукашенко уйти в отставку и взять ответственность за происшествия, которые случились на территории страны за последние дни.

Напомним, во время визита Лукашенко на Минский завод колесных тягачей рабочие предприятия призывали его уйти в отставку. В конце мероприятия произошел инцидент, вследствие которого произошел конфликт на грани физического конфликта.