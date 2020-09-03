Кипр препятствует принятию санкций ЕС за Керченский мост

Кипр блокирует санкции ЕС за Керченский мост / фото: EPA/UPG

Власти Кипра намеренно блокируют принятие санкций Европейского союза, которые Брюссель намерен учредить в связи с открытием Керченского моста и кибератаки на немецкий Бундестаг в 2015 году.

"Сейчас работа ЕС по санкциям является сложной, поскольку Кипр блокирует работу как по санкциям против тех, кто отвечает за кибератаки против Бундестага в 2015 году, так и тех, кто отвечает за строительство Керченского моста", — написал в Twitter корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

Отметим, Евросоюз в 2018 году официально ввел санкции в отношении шести российских компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста.

Значительный резонанс спровоцировала хакерская атака на Бундестаг, она продолжалась с 30 апреля по 20 мая 2015 года, тогда злоумышленники преступно получили доступ к по меньшей мере 16 гигабайтам данных, в том числе к масштабному архиву переписки депутатов немецкого парламента. Спецслужбы Германии обвиняют в атаке фирму, связанную с Кремлем.

Читайте такжеУ Путина оправдались в ответ на обвинения Великобритании в хакерских атакахКак известно, мост через Керченский пролив, который соединил Россию и аннексированный Крым, открыли в мае 2018 года

Как ранее сообщалось, Германия учреждает новые персональные санкции из-за атак на Бундестаг хакеров ГРУ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российские войска с помощью катеров перекрыли движение судов через Керченский пролив.