Компания Amazon отрезала любимую соцсеть сторонников Трампа от своих серверов / Reuters

Социальная сеть Parler прекратила работать после того, как компания Amazon отрезала любимую социальную сеть сторонников президента США Дональда Трампа от своих серверов.

Как сообщает BBC, платформа полагалась на сервис облачных вычислений Amazon Web Services (AWS) технологического гиганта, чтобы предоставить свою альтернативу Twitter.

Компания Amazon принала меры после того, как обнаружила в сервисе десятки сообщений, поощряющих насилие.

В Amazon сообщили, что нашли 98 постов от пользователей Parler, которые разжигают и одобряют насилие.

"Учитывая несчастные события, которые развернулись на этой неделе в Вашингтоне, есть серьезный риск, что подобный контент будет и дальше разжигать ненависть", - отметили в компании.

Google и Apple уже удалили Parler из своих магазинов приложений к концу прошлой недели, заявив, что они не выполнили их требования к модерации контента.

Parler - социальная сеть, популярная среди консервативных пользователей, в частности сторонников Дональда Трампа. Она была основана в 2018 году.

Последние события в США – о чем сообщалось ранее: