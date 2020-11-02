Кому достанется Белый дом: стали известны рейтинги Трампа и Байдена

Выборы в США пройдут 3 ноября/ Фото Reuters

В США 3 ноября 2020 состоятся очередные выборы президента США. Согласно данным нескольких опросов, кандидат от Демократической партии Джо Байден лидирует в президентской гонке, однако нынешний глава Белого дома Дональд Трамп может получить лидерство в ключевых штатах и выиграть выборы 2020, повторив исход четырехлетней давности.

На платформе RCP представлены усредненные данные национальных опросов, согласно которым в последнюю неделю перед голосованием Джо Байден опережал Дональда Трампа на 7,6%, передает РБК-Украина. В частности, за Джо Байден готовы проголосовать 51,2% избирателей, за Дональда Трампа - 43,6%.

Похожие рейтинги обнародовали и на аналитическом ресурсе FiveThirtyEight: Байден - 53,3%; Трамп - 45,4%.

Согласно результатам опроса компании YouGov, на выборах президента США голоса распределятся таким образом: Байден может получить 53,1% голосов, а Трамп - 44,6%. Голоса Коллегии выборщиков вероятно распределятся следующим образом: Байден – 356, Трамп – 182.

Отметим, что из-за особенностей избирательной системы США результат выборов определяется не простым большинством голосов избирателей, а результатом голосования делегатов от каждого штата - Коллегии выборщиков.

Каждый штат представлен разным количеством выборщиков, в зависимости от населения. Они должны голосовать непосредственно за того кандидата, которого поддержало большинство избирателей в их штате. Для победы на выборах необходимо набрать от 270 голосов выборщиков из общего количества в 538.

Дональд Трамп и Джо Байден / Фото Reuters

Трамп vs Байден – как поддерживают кандидатов в штатах

Республиканец Трамп лидирует с 25-30-процентным отрывом в штатах Алабама, Арканзас, Айдахо, Оклахома, Кентукки, Северная Дакота, Южная Дакота, Западная Вирджиния, Вайоминг.

Демократ Джо Байден является безоговорочным лидером в своем родном штате Делавэре, а также в Калифорнии, Коннектикуте, Гавайях, Иллинойсе, Массачусетсе, Мэриленде, Нью-Йорке, Вермонте, Вашингтоне.

При этом в ряде штатов у кандидатов на выборах президента нет очевидного преимущества. В частности, это Флорида, Огайо, Айова, Северная Каролина, Джорджия.

По данным YouGov, в Техасе, Огайо, Айове, которые на прошлых выборах поддержали республиканцев с опережением на 8-10%, в этом году ситуация изменилась. Разрыв с демократами сократился до 1%:

Техас - 38 выборщиков (Трамп - 49,5%, Байден - 48,2%);

Огайо - 18 выборщиков (Трамп - 49,5%, Байден - 48,6%);

Айова - 6 выборщиков (Трамп - 49,5%, Байден - 48,5%);

Во Флориде, Пенсильвании, Северной Каролине, Аризоне, Джорджии электоральные симпатии изменились в пользу демократов:

Флорида - 29 выборщиков (Байден - 51%, Трамп - 47,4%);

Северная Каролина - 15 выборщиков (Байден - 50%, Трамп - 48%);

Аризона - 11 выборщиков (Байден - 50,9%, Трамп - 46%);

Джорджия - 16 выборщиков (Байден - 50,4%, Трамп - 47,5%);

Кроме того в Висконсине, Мичигане и Пенсильвании, которые в 2016 году проголосовали за Трампа, на данный момент с большим преимуществом лидирует Джо Байден.

В целом, как прогнозирует 270towin, демократ Джо Байден может получить голоса 279 делегатов, а Дональд Трамп - 125 голосов. При этом 134 выборщика не определились с решением.

Выборы в США 2016

Выборы президента США в 2016 году состоялись 8 ноября - за кабинет в Белом доме боролись республиканец Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон. Эти выборы стали пятыми в истории США, когда президентом страны стал кандидат, набравший меньшее число голосов избирателей, чем проигравший.

По итогам голосования коллегии выборщиков 19 декабря 2016 года, президентом США стал Дональд Трамп, получив 304 голоса выборщиков, Клинтон поддержали 227 выборщиков.

При этом Хиллари Клинтон опередила Трампа на 2,9 миллиона голосов избирателей, набрав 65,8 миллиона против 62,9 миллиона.

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