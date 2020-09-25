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Кому и при каких условиях повысят пенсии в Украине

25 сентября 2020, 18:34

В 2021 году пенсии в Украине будут повышены в пять этапов.

Украина пенсии
Первый этап повышения пенсионных выплат начнется уже в январе 2021 года/ 2000.ua

Кабинет министров опубликовал календарный план увеличения пенсионных выплат в Украине на следующий год. Повышение будет проходить в пять этапов: первый начнется в январе, последний – в декабре.

Об этом сообщает пресс-служба правительственного портала.

Январь

В январе 2021 года пенсионерам, которые старше 65 лет и имеют страховой стаж 30-35 лет, повысят пенсии с 2 100 грн до 2 400 грн. Рост пенсионных выплат связан с увеличением минимальной заработной платы с 5 до 6 тысяч грн.

Пенсионеры старше 80 лет по-прежнему будут получать доплаты в размере 500 гривен. Их минимальная пенсия должна составлять не меньше, чем 2 600 грн при стаже 20-25 лет.

Март

В марте ожидается индексация пенсионных выплат на 11%.

Апрель

Будет проведен автоматический перерасчет пенсий работающим пенсионерам, который будет учитывать зарплату в их рабочий период, а также стаж.

Июль

В июле предполагается повышение пенсий с 2 400 грн до 2 600 грн для пенсионеров старше 65 лет. Их страховой стаж должен составлять 30-35 лет. Это связано с планируемым ростом минималки с 6 тысяч грн до 6,5 тысяч грн.

Также ожидается введение доплат пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет. Они должны получить по 400 гривен. В случае стажа 20-25 лет размер минимальной выплаты будет 2 500 грн.

Как только пенсионеру исполнится 80 лет, власти увеличат доплату до 500 грн. При стаже 20-25 лет минимальная пенсия составит 2,500 тысячи грн. Одиноким пенсионерам обещают 3 342 грн.Читайте такжеПенсии в Украине: кому из украинцев скоро повысят выплаты

При достижении 80 лет доплата увеличивается до 500 гривен, а минимальная выплата до 2 500 гривен. Одиноким пенсионерам этого возраста будут платить не менее 3 342 гривен с учетом помощи на уход.

Ожидается, что размер минимальной пенсии в июле вырастет с 1 769 грн до 1 854 грн. Надбавки должны получить и пенсионеры, которые являются чернобыльцами, ветеранами войны, инвалидами войны и претендуют на другие льготы.

В месяц государство будет выделять до 742 грн на уход за одинокими пенсионерами, которым за 80 лет.

Декабрь

В декабре власти планируют увеличить минимальную пенсии с 1 854 грн до 1934 грн.

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