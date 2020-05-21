COVID-19 сокрушит Трампа: аналитики объяснили, почему он проиграет выборы президента

Трамп не сможет во второй раз стать президентом США - аналитики / Reuters

Экономический кризис в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 может привести к падению рейтинга Дональда Трампа и нанесет мощный удар по его шансам на выборах президента США, которые состоятся уже в ноябре 2020 года.

Согласно основанному на двух моделях прогнозу аналитиков Oxford Economics, Трамп проиграет президентские выборы по причине критического состояния экономики в США. Обе модели показывают, что новым президентом Америки может стать кандидат от Демократической партии, сообщает The Independent.

Первая модель показывает, что перед президентскими выборами уровень безработицы в США превысит 13%. По сравнению с прошлым годом доходы американцев упадут на 6%. Следовательно, экономику государства настигнет худших кризис со времен Великой депрессии.

На базе второй модели ученые прогнозируют, что в борьбе демократов и республиканцев за 7 штатов – Северную Каролину, Айову, Мичиган, Огайо, Миссури, Пенсильванию и Висконсин – победу одержит Демократическая партия, так как именно эти штаты больше всего пострадают от последствий экономического кризиса.

Как отмечает издание, при помощи первой модели ученым удалось правильно предсказать исход всех президентских выборов в Америке – кроме президентских гонок 1968 и 1976 годов.

Вторая модель появилась лишь в прошлом году. На ее конкурентоспособность указывает тот факт, что если бы модель применялась ранее, то она спрогнозировала бы победу Трампа в 2016 году и верно указала исход 7 из 9 голосований с 1980 года.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 нанесла серьезный удар по США. Экономические потери государства оцениваются в 9 триллионов долларов. В результате эпидемии погибли 90 тысяч американцев. Безработными стали 36 миллионов граждан США.

Напомним, Вашингтон активно обвиняет Китай в эпидемии COVID-19 и обещает серьезные санкции в отношении Пекина.