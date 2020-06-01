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Вирус-убийца: в ВОЗ припугнули новыми фактами о Covid-19

1 июня 2020, 23:32

В ВОЗ призвали не поддаваться иллюзиям и быть крайне осторожными во время пандемии коронавируса.

ВОЗ, здание
В ВОЗ припугнули информацией о Ковид-19 / Reuters

Коронавирус в мире продолжает быстро распространяться - из-за этого во Всемирной организации здравоохранения признались, что не могут подтвердить то, что опасный недуг стал менее патогенным.

Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, COVID-19 "остается вирусом-убийцей", от него продолжают погибать тысячи людей по всему миру.

"Мы должны быть исключительно внимательными и не поддаваться иллюзии, что вдруг вирус по собственному желанию решил стать менее патогенным. Этого не произошло", – подчеркнул Райан.

Коронавирус в мире

По данным на 22:30 1 июня, во всем мире коронавирусом заболели 6 330 848 человек, из которых выздоровели 2 883 836 и 376 008 скончались. По количеству зараженных (1,8 миллионов человек) и летальных случаев (16,5 тысяч) лидируют США.

Напомним, ранее ученые из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете назвали симптомы, по которым можно определить, что болезнь у пациента с COVID-19 будет развиваться в тяжелой форме.

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