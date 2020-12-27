"Ковбойская атака": у Путина раскипятились из-за санкций США против Северного потока – 2

Дмитрий Песков эмоционального прокомментировал решение США.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков эмоционального прокомментировал введение Соединенными Штатами санкций против газопровода Северный поток – 2.
В интервью на телеканале Россия 1 он назвал ограничительные меры США "неприкрытой рейдерской атакой".
"Совершенно неприкрытая, такая ковбойская, рейдерская атака", - подчеркнул Песков.
Пресс-секретарь Путина добавил, что методичная работа над газопроводом все равно продолжается.
Санкции против Северного потока - 2
- Ранее в декабре обе палаты Конгресса США одобрили закон об оборонном бюджете, предусматривающий санкции против компаний, задействованных в строительстве газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
- В документе есть положение об усилении санкций против компаний, участвующих в страховании и лицензировании российских проектов газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
- Президент США Дональд Трамп ветировал закон об оборонном бюджете на 2021 год, которым предусмотрены средства на помощь Украине и санкции против "Северного потока-2".
Автор: Алексей Тычина