"Ковбойская атака": у Путина раскипятились из-за санкций США против Северного потока – 2

В РФ высказались о санкциях против Северного потока-2 / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков эмоционального прокомментировал введение Соединенными Штатами санкций против газопровода Северный поток – 2.

В интервью на телеканале Россия 1 он назвал ограничительные меры США "неприкрытой рейдерской атакой".

"Совершенно неприкрытая, такая ковбойская, рейдерская атака", - подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь Путина добавил, что методичная работа над газопроводом все равно продолжается.

Санкции против Северного потока - 2