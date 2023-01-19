Кремль хочет затянуть войну в Украине на 2-4 года - Грозев

Грозев также добавил, что белорусские киберпартизаны смогли взломать сайт Роскомнадзора и разоблачить данные особого департамента этого ведомства

Владимир Путин, Христо Грозев / скриншот

Руководитель независимого международного разведывательного сообщества Bellingcat Христо Грозев заявил, что высшее руководство России уже в сентябре прошлого года осознало, что не сможет выиграть войну до конца 2022 года.

По его словам, мз-за чего в РФ началась подготовка к затяжной войне с Украиной, которая по планам Кремля должна длиться от двух до четырех лет.

"Большая часть политической и силовой элиты уже по состоянию на сентябрь прошлого года понимала, что любой военный план закончить войну победой в этом году уже можно считать проваленным. Следовательно, происходила подготовка к длительной войне. Не зная при этом, какой именно будет выглядеть выигрышный сценарий. То есть, единый план заключался в отсутствии плана как такового. Одновременно с этим нужно любой ценой выдержать от двух до четырех лет. Почему именно так, а не иначе? Потому что любой другой вариант окончания войны влечет за собой сразу же распад России", - сказал он, передает Главком.

Кто такой Христо Грозев Христо Грозев – журналист-расследователь издания "Bellingcat", один из основных авторов расследования об участии сотрудников ФСБ России в отравлении Алексея Навального. 2019 был награжден European Press Prize в категории "Расследовательская журналистика", пишет Википедия.

По его словам, такое понимание ситуации в Кремле сформировалось уже ближе к сентябрю.

Грозев также добавил, что белорусские киберпартизаны смогли взломать сайт Роскомнадзора и разоблачить данные особого департамента этого ведомства, непосредственно сотрудничающего с ФСБ и отслеживающего социальные угрозы. Так они узнали, что первой в списке наиболее опасных указана угроза распада России.

"Отталкиваясь от этого, можно заключить, что сепаратистские настроения мониторят даже внимательнее, чем антивоенные в обществе", — резюмировал он.

Война России против Украины

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вернет все свои территории, включая Крым и Донбасс. По его словам, часть территорий будет возвращена военным путем, а часть – дипломатическим. В то же время Кулеба отметил, что сейчас слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные регионы будут возвращены благодаря слаженным действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прогнозирует, что война в Украине закончится в этом году. По его словам, об этом свидетельствует "математика войны" и четкие анализы разведки. Подоляк подчеркнул, что у власти есть очень эффективная аналитическая структура.

Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула прогнозирует, что война России против Украины завершится в марте 2023 года. По его словам, порог прочности РФ ниже, чем был в СССР. Эксперт подчеркнул, что Россия сейчас не так сильна, ведь не имеет большого состояния и потеряла в Украине гораздо больше войск, чем СССР в Афганистане.

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