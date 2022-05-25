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Кремль - на полпути, чтобы признать власть Украины "уважаемыми партнерами": Гиркин раскрыл провал РФ

25 мая 2022, 07:11

Так называемая спецоперация была направлена на полное переформатирование границ Украины и должна была завершиться до 24 мая, признал Гиркин.

Игорь Стрелков
Игорь Стрелков рассказал о провале Кремля / скриншот

Война России в Украине полностью провалилась, и Кремль находится на полпути, чтобы признать президента Владимира Зеленского и правительство Украины. Об этом заявил один из бывших главарей террористов "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин).

Террорист рассказал, что, по замыслу РФ, 24 мая 2022 года должна была завершиться так называемая спецоперация. Она была направлена на полное переформатирование границ Украины, а также проведение в ее рамках "денацификации" и "демилитаризации". Вместо этого спустя три месяца риторика Кремля сменилась до "защиты Луганской и Донецкой народных республик".

"Что мы имеем сейчас? Куда-то пропала демилитаризация, куда-то пропала денацификация Украины. Их нет. Зато сейчас на первый план вылезла защита "ДНР", "ЛНР" как основная цель проведения спецоперации", - сказал он.

Гиркин считает, что официальная Москва находится на полпути, чтобы признать президента Украины Владимира Зеленского и его команду "уважаемыми киевскими партнерами". Однако этого, убежден Гиркин, не произойдет.

"Потому что еще полпути навстречу должны пройти "уважаемые киевские партнеры". А они не собираются. Они собираются воевать. Более того, собираются воевать не на словах, как наши "великие" кремлевские политики, а предпринимают все усилия для этого, заручившись мощной и реальной поддержкой своих западных партнеров", – подчеркнул он.

Как сообщал Главред, ранее Гиркин говорил, что российская армия повторит в Украине позорный путь, который прошел оккупационный корпус Рабоче-Крестьянской Красной Армии во время захватнической Советско-финской войны 1939-1940 годов.

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