Кремль следит: в Мали произошел военный переворот

Мятежники заявили об аресте президента / Фото: Reuters

В Мали группа военных во главе с полковником армии Садио Камара подняли мятеж и осуществили военный переворот.

Как сообщает агентство AFP со ссылкой на одного из лидеров мятежа, военнослужащие удерживают в заложниках министра экономики и финансов Абдулайе Даффе, председателя парламента страны Муссу Тимбине и нескольких военачальников.

Очевидцы сообщают о звуках стрельбы, раздающихся в районе военной базы в 15 км от столицы Мали - Бамако.

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта и премьер-министр Бубу Сиссе арестованы мятежными военными. По словам одного из военных, президент и премьер были арестованы в своих домах. Мятежники требуют, чтобы французский военный контингент покинул страну, и состоялись перевыборы.

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В Москве заявили, что пристально следят за происходящим в Мали.

"Информацию проверяем. Внимательно следим, как развиваются события, наше посольство плотно держит руку на пульсе", — сказали российские дипломаты.

Как ранее сообщалось, массовые протесты, охватившие в последнее время Беларусь, могут оказать серьезное влияние на революцию в Российской Федерации.

Напомним, Лукашенко заявил о том, что Украина, "приказывает провести нам новые выборы. Если пойдем на поводу у них, то погибнем как нация".