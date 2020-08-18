Кремль следит: в Мали произошел военный переворот

Военнослужащие удерживают в заложниках высокопоставленных чиновников.
В Мали группа военных во главе с полковником армии Садио Камара подняли мятеж и осуществили военный переворот.
Как сообщает агентство AFP со ссылкой на одного из лидеров мятежа, военнослужащие удерживают в заложниках министра экономики и финансов Абдулайе Даффе, председателя парламента страны Муссу Тимбине и нескольких военачальников.
Очевидцы сообщают о звуках стрельбы, раздающихся в районе военной базы в 15 км от столицы Мали - Бамако.
Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта и премьер-министр Бубу Сиссе арестованы мятежными военными. По словам одного из военных, президент и премьер были арестованы в своих домах. Мятежники требуют, чтобы французский военный контингент покинул страну, и состоялись перевыборы.
Читайте также"Ни рыба, ни мясо": эксперт оценил реакцию Украины на события в БеларусиПоложение в Мали тяжелое и критическое с 2011-го года, когда произошел предыдущий военный переворот.
В Москве заявили, что пристально следят за происходящим в Мали.
"Информацию проверяем. Внимательно следим, как развиваются события, наше посольство плотно держит руку на пульсе", — сказали российские дипломаты.
Как ранее сообщалось, массовые протесты, охватившие в последнее время Беларусь, могут оказать серьезное влияние на революцию в Российской Федерации.
Напомним, Лукашенко заявил о том, что Украина, "приказывает провести нам новые выборы. Если пойдем на поводу у них, то погибнем как нация".