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Кровавое месиво: в Бразилии в ДТП погибло около 40 человек

25 ноября 2020, 17:51

Количество жертв может еще возрасти, так как люди до сих пор заблокированы в автобусе.

В Бразилии в аварии погибло около 40 человек

Масштабное ДТП произошло сегодня в бразильском штате Сан-Паулу, в результате столкновения автобуса и грузовика погибло как минимум 37 человек.

Как сообщает местный портал Globo, катастрофа произошла на шоссе Альфредо де Оливейра Карвальо между населенными пунктами Тагуаи и Такуаритуба. По словам представителя властей Александра Гедеса, доступ к этому месту затруднен, поэтому информация о количестве жертв еще может измениться. Также сообщается, что часть людей еще остается заблокированной в автобусе.

Причина аварии выясняется. Полиция подозревает, что она произошла во время попытки обгона. В автобусе ехали около 50 рабочих текстильной компании, полиция работает над опознанием жертв.

  • 4 октября в Киеве на проспекте Свободы произошло смертельное ДТП с участием маршрутки №465 - она сбила трех человек. Сообщается, что один человек погиб.
  • 19 октября трагедия произошла в Ровенской области – в ДТП по пути в роддом погибла беременная женщина. Смертельная авария произошла на дороге Киев – Чоп возле села Корнин.
  • 30 октября в Киеве на Майдане Независимости джип влетел в толпу людей. По последним данным, двое погибших. Очевидцы рассказывают, что автомобиль вылетел со стороны ступенек на проезжую часть, сбил женщину, мужчину и врезался в другую машину.
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