Кровавое месиво: в Бразилии в ДТП погибло около 40 человек

В Бразилии в аварии погибло около 40 человек

Масштабное ДТП произошло сегодня в бразильском штате Сан-Паулу, в результате столкновения автобуса и грузовика погибло как минимум 37 человек.

Как сообщает местный портал Globo, катастрофа произошла на шоссе Альфредо де Оливейра Карвальо между населенными пунктами Тагуаи и Такуаритуба. По словам представителя властей Александра Гедеса, доступ к этому месту затруднен, поэтому информация о количестве жертв еще может измениться. Также сообщается, что часть людей еще остается заблокированной в автобусе.

Причина аварии выясняется. Полиция подозревает, что она произошла во время попытки обгона. В автобусе ехали около 50 рабочих текстильной компании, полиция работает над опознанием жертв.