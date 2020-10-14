Крушение режима Лукашенко: эксперт объяснил события в Беларуси

Оппозиция не планирует переходить к жестким протестам - эксперт/ Reuters

Действия президента Беларуси Александра Лукашенко демонстрируют множество внутриполитических и экономических проблем страны. Оппозиция не готова переходить к радикализации протестов, так как такой сценарий сыграет на руку правящему режиму. Акцент по-прежнему сделан на медленное, но планомерное крушение режима Лукашенко.

Об этом заявил белорусский правозащитник Алесь Михалевич в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, шаг Лукашенко в направлении переговоров с оппозицией свидетельствует о том, что власти видят, как в стране обваливается экономика. Активисты, в свою очередь, не переходят к более жесткой форме протеста, чтобы не усиливать позиции властей.

"Это довольно понятный и хороший сценарий для Лукашенко – это введение военного чрезвычайного положения и взятие ситуации под контроль жесткими методами", - полагает юрист.

Правозащитник объяснил, что белорусская система власти формировалась долгие 26 лет. Поэтому ее невозможно разрушить буквально за несколько дней. Однако уже заметно, что Беларусь находится в кризисе и ситуация постепенно меняется.Читайте такжеУльтиматум Тихановской режиму Лукашенко: в Госдуме России прогнозируют крах Беларуси

"Ситуация расшатывается, экономика расшатывается, все больше людей внутри власти, силовики, военные говорят, что как-то эту ситуацию надо разруливать", - подчеркнул Михалевич.

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