Крушение режима Путина и вопрос Крыма: Шендерович объяснил игру Навального

Навальный играет роль ледокола режима Путина - Шендерович / Reuters

Российский оппозиционер Алексей Навальный стал символом сопротивления и своими действиями уже приблизил срок крушения правящего режима Владимира Путина. Навальный является политиком правого спектра, однако его скандальную фразу о Крыме не стоит воспринимать однозначно.

Как заявил российский журналист и публицист Виктор Шендерович в интервью изданию Цензор.нет, Навальный сейчас играет своеобразную роль ледокола режима, каким в свое время был Борис Ельцин. Его действия окажут значительное влияние на сроки правления нынешнего правящего режима в стране.

"Он - абсолютно деятель слома. Каким был Ельцин. Фигура слома… Навальный - символ сопротивления, и он резко повысил ставки. И, я думаю, своей отвагой и решимостью, сильно приблизил срок обрушения режима", - считает писатель.Читайте такжеПочему уже десять лет путинский режим не может победить Навального

В ответ на вопрос о том, что Навальный исповедует националистические взгляды и является автором резонансной фразы "Крым – не бутерброд", журналист отметил, что заявление политика о статусе полуострова можно расценивать как подыгрывание властям, однако речь, скорее всего, шла не об этом. По его мнению, Навальный мог подразумевать сложность проблемы, которую создал Кремль.

"Это можно трактовать как имперское хамство и игру на путинской стороне, но это спекулятивная трактовка сказанного. Речь, мне кажется, вообще о другом… Он (Путин, - ред.) запустил имперский агрессивный механизм, выпустил территориального джинна из бутылки. Теперь надо думать, как выходить из этого тупика таким образом, чтобы выйти не в средневековье, а в современную Европу", - сказал Шендерович.

Также он подчеркнул, что любой политик, который придет к власти в России после Путина, вынужден будет столкнуться с серьезными проблемами (в том числе и с ситуацией с Крымом), которые сложно будет решить.Читайте такжеВойна башен Кремля и отставка Путина: в России объяснили действия Навального

Алексей Навальный новости