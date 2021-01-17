Крушение сухогруза Arvin в Турции: стали известны имена спасенных украинцев

Спасенные украинцы госпитализированы, их состояние удовлетворительное.
С затонувшего у берегов Турции судна Arvin спасены 5 украинцев и 1 иностранец, поиски 5 моряков продолжаются.
По сообщению пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко в Twitter, спасенные украинцы госпитализированы.
По словам представителя МИД, состояние людей, спасенных с сухогруза - удовлетворительное.
Посольство Украины в Турции назвало в Twitter имена спасенных украинцев – членов экипажа судна Arvin:
- Геннадий Кравченко;
- Владислав Затерка;
- Александр Перкаты;
- Виталий Мережко;
- Виталий Качнур.
Спасенные украинцы находятся в государственной больнице города Бартын. Их состояние удовлетворительное.
Посол Украины в Турции Андрей Сибига сообщил, что турецкими органами предоставляется морякам необходима медицинская помощь.
Турецькими органами надається морякам необхідна медична допомога - отримано відео з відвідин керівництвом регіону Бартин врятованих. Вдячні ??стороні за реакцію та допомогу pic.twitter.com/ndUA61Xyip— Andrii Sybiha ?? (@andrii_sybiha) January 17, 2021
Кораблекрушение сухогруза Arvin:
- Ранее сообщалось, что у берегов Турции в Черном море затонул сухогруз Arvin.
- Экипаж судна - граждане Украины, всего на борту сухогруза находилось 13 человек, из них 10 - украинцы.
- В ходе поисково-спасательной операции обнаружены тела двух погибших, удалось спасти пятерых.
- Сухогруз шел под флагом Палау и перевозил грузы из Грузии в Болгарию, но из-за плохих погодных условий изменил курс.