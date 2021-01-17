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Крушение сухогруза Arvin в Турции: стали известны имена спасенных украинцев

17 января 2021, 18:47

Спасенные украинцы госпитализированы, их состояние удовлетворительное.

Спасенный член экипажа судна Arvin / Скриншот

С затонувшего у берегов Турции судна Arvin спасены 5 украинцев и 1 иностранец, поиски 5 моряков продолжаются.

По сообщению пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко в Twitter, спасенные украинцы госпитализированы.

По словам представителя МИД, состояние людей, спасенных с сухогруза - удовлетворительное.

Посольство Украины в Турции назвало в Twitter имена спасенных украинцев – членов экипажа судна Arvin:

  • Геннадий Кравченко;
  • Владислав Затерка;
  • Александр Перкаты;
  • Виталий Мережко;
  • Виталий Качнур.

Спасенные украинцы находятся в государственной больнице города Бартын. Их состояние удовлетворительное.

Посол Украины в Турции Андрей Сибига сообщил, что турецкими органами предоставляется морякам необходима медицинская помощь.

Кораблекрушение сухогруза Arvin:

  • Ранее сообщалось, что у берегов Турции в Черном море затонул сухогруз Arvin.
  • Экипаж судна - граждане Украины, всего на борту сухогруза находилось 13 человек, из них 10 - украинцы.
  • В ходе поисково-спасательной операции обнаружены тела двух погибших, удалось спасти пятерых.
  • Сухогруз шел под флагом Палау и перевозил грузы из Грузии в Болгарию, но из-за плохих погодных условий изменил курс.

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