Крушение сухогруза в Турции: выживший моряк раскрыл причину катастрофа

В Черном море затонул корабль с украинцами на борту

Выживший при крушении сухогруза в Турции россиянин раскрыл причину гибели судна.

Как сообщает российское посольство в Анкаре на своей странице в Facebook, по словам старшего техника судна Николая Кринова, корабль затонул из-за плохих погодных условий. Сейчас моряк находится в больнице города Бартын.

Ранее стало известно, что затонувшего у берегов Турции судна Arvin спасены 5 украинцев и 1 иностранец, поиски 5 моряков продолжаются.

Как сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олега Николенко в Twitter, спасенные украинцы госпитализированы.

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По словам представителя МИД, состояние людей, спасенных с сухогруза - удовлетворительное.

Посол Украины в Турции Андрей Сибига сообщил, что турецкими органами предоставляется морякам необходима медицинская помощь.

Крушение сухогруза Arvin - о чем ранее сообщал Главред: