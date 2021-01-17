Крушение сухогруза в Турции: выживший моряк раскрыл причину катастрофа

Корабль затонул из-за плохих погодных условий.
Выживший при крушении сухогруза в Турции россиянин раскрыл причину гибели судна.
Как сообщает российское посольство в Анкаре на своей странице в Facebook, по словам старшего техника судна Николая Кринова, корабль затонул из-за плохих погодных условий. Сейчас моряк находится в больнице города Бартын.
Ранее стало известно, что затонувшего у берегов Турции судна Arvin спасены 5 украинцев и 1 иностранец, поиски 5 моряков продолжаются.
Как сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олега Николенко в Twitter, спасенные украинцы госпитализированы.
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По словам представителя МИД, состояние людей, спасенных с сухогруза - удовлетворительное.
Посол Украины в Турции Андрей Сибига сообщил, что турецкими органами предоставляется морякам необходима медицинская помощь.
Крушение сухогруза Arvin - о чем ранее сообщал Главред:
- 17 января у берегов Турции в Черном море затонул сухогруз Arvin.
- Экипаж судна - граждане Украины, всего на борту сухогруза находилось 13 человек, из них 10 - украинцы.
- В ходе поисково-спасательной операции обнаружены тела двух погибших, удалось спасти пятерых.
- Сухогруз шел под флагом Палау и перевозил грузы из Грузии в Болгарию, но из-за плохих погодных условий изменил курс.