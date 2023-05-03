Квартира Путина и не только: стало известно, что находится в кремлевском здании, где был взрыв

В Москве 3 мая беспилотники попали в Сенатский дворец Кремля. Именно там находится кремлевская квартира российского диктатора Владимира Путина и не только. Это объясняет, почему власти страны-агрессора заговорили о "покушении на Путина". Об этом сообщает журналистка Фарида Рустамова.
Именно Сенатский дворец в Кремле называют "первым корпусом". Там расположены рабочие кабинеты Путина, залы заседаний и его служебная квартира. Там также находятся кабинеты руководителя администрации диктатора и его заместителей.
"Помните историческое заседание Совбеза перед войной? Оно состоялось в Купольном или Екатерининском зале Сенатского дворца", — сообщает Рустамова.
По данным журналистки, именно в этом здании Путин принимал главу Китая Си Цзиньпина.
Удар беспилотника по Кремлю
В Кремле 3 мая сделали заявление, в котором обвинили Украину в якобы "попытке нанести удар" по резиденции главы страны-агрессора России Владимира Путина.
"Сегодня ночью киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента, сообщил Кремль. Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль", - указали в сообщении.
Российские пропагандисты написали, что Путин не пострадал. Кремлевский рупор Дмитрий Песков сообщил, что Путина во время атаки не было – он работал в своей резиденции в Ново-Огарево.
В Сети опубликовали видео, как неизвестный беспилотник наносит удар по крыше Кремля, после чего происходит возгорание.
На Банковой нет никакой информации о ночных атаках беспилотников на Кремль. Украина направляет все свои силы и средства на освобождение своих территорий, а не на нападение на чужие объекты. Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.
Президент Украины Владимир Зеленский прямо заявил, что Украина не атакует российского диктатора Путина или Москву. Государство использует оружие лишь для защиты своей территории.
Смотрите видео о том, как беспилотник атаковал Кремль:
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