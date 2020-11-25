Лавров прибыл с визитом в Беларусь

Лавров приехал в Минск / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 25 ноября прибыл с официальным визитом в Беларусь.

Как сообщает РИА Новости, Лавров встретится в Минске с президентом республики Александром Лукашенко и главой беларуского МИД Владимиром Макеем.

В ходе двухдневного рабочего визита глава российского дипломатического ведомства примет участие в совместном заседании коллегий министерств иностранных дел России и Беларуси.

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