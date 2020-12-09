Ложь в е-декларациях: в ЕС выдвинули новое требование Украине

Украину призвали усилить борьбу с коррупцией в государственной сфере.
В Евросоюзе призывают Киев усилить ответственность за внесение недостоверных данных в электронные декларации государственных служащих. Брюссель положительно относится к принятому Радой закону по е-декларациям, однако Украине следует принять более жесткие меры.
Об этом заявил посол Евросоюза Матти Маасикас в ходе онлайн-дискуссии в среду, 9 декабря, комментируя ситуацию с восстановлением антикоррупционного законодательства в Украине, сообщает Европейская правда.
По его словам, принятием закона о восстановлении уголовной ответственности за ложь в электронных декларациях Рада продемонстрировала должную реакцию. Однако санкцию за нарушение законодательства необходимо ужесточить.
"Мы признали, что это является шагом в реагировании на решение Конституционного суда, но этого недостаточно для восстановления сдерживающего эффекта системы декларирования в борьбе с коррупцией, и это надо доработать", - сказал Маасикас.Читайте такжеВ Евросоюзе сделали заявление в ответ на решение КСУ по декларациям
Известно, что в заявлении Еврокомиссии после онлайн-встречи с представителями официального Киева также говорилось о том, что украинские власти должны урегулировать ситуацию, которая возникла в результате решения КСУ.
При этом в Евросоюзе заявляют о готовности Брюсселя помочь в решении данного вопроса.
Электронное декларирование в Украине
- После признания Конституционным судом неконституционной статьи Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за ложь в электронных декларациях, инстанция фактически заблокировала антикоррупционное законодательство в Украине.
- В Евросоюзе заявили, что такие действия являются основанием для приостановки безвизового режима Брюсселя с Украиной.
- 4 декабря Рада проголосовала за восстановление уголовной ответственности за внесение неправдивых сведений в электронные декларации. Однако теперь санкция закона предусматривает не тюремное заключение, а штраф, общественные работы и ограничение свободы на срок до 2 лет.
- В Европарламенте акцентировали внимание на том, что наказание за нарушение законодательства по е-декларациям могло быть более жестким.