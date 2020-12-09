Ложь в е-декларациях: в ЕС выдвинули новое требование Украине

В ЕС считают, что законодательство по е-декларациям в Украине нужно доработать / Фото Reuters

В Евросоюзе призывают Киев усилить ответственность за внесение недостоверных данных в электронные декларации государственных служащих. Брюссель положительно относится к принятому Радой закону по е-декларациям, однако Украине следует принять более жесткие меры.

Об этом заявил посол Евросоюза Матти Маасикас в ходе онлайн-дискуссии в среду, 9 декабря, комментируя ситуацию с восстановлением антикоррупционного законодательства в Украине, сообщает Европейская правда.

По его словам, принятием закона о восстановлении уголовной ответственности за ложь в электронных декларациях Рада продемонстрировала должную реакцию. Однако санкцию за нарушение законодательства необходимо ужесточить.

"Мы признали, что это является шагом в реагировании на решение Конституционного суда, но этого недостаточно для восстановления сдерживающего эффекта системы декларирования в борьбе с коррупцией, и это надо доработать", - сказал Маасикас.Читайте такжеВ Евросоюзе сделали заявление в ответ на решение КСУ по декларациям

Известно, что в заявлении Еврокомиссии после онлайн-встречи с представителями официального Киева также говорилось о том, что украинские власти должны урегулировать ситуацию, которая возникла в результате решения КСУ.

При этом в Евросоюзе заявляют о готовности Брюсселя помочь в решении данного вопроса.

Электронное декларирование в Украине