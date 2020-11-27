Лукашенко анонсировал уход: когда не будет "работать президентом"

Лукашенко утверждал, что не хочет переписывать под себя белорусскую конституцию.
Александр Лукашенко, который не захотел признавать недействительными президентские выборы в Беларуси, заявил, что не будет "работать президентом" после принятия новой конституции страны.
Лукашенко на встрече с сотрудниками минской 6-й горбольницы утверждал, что не делает под себя основной белорусский закон, пишет БЕЛТА.
По его словам, отдавать власть незнакомому президенту при такой конституции, как сейчас, нельзя, поскольку "будет беда".
"...Никакую конституцию я под себя не делаю. С новой конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите...", – заявил он.
- Напомним, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента и вспыхнули массовые акции протеста.
- Оппозицию и ее сторонников возмутило то, что по официальным данным Александр Лукашенко лидировал в выборах с огромным отрывом. Оппозиция обвинила власти в масштабных фальсификациях.
- На улицы вышло много протестующих, люди требовали перемен. Силовики жестоко расправлялись с участниками акций протеста, есть жертвы, много пострадавших и задержанных.
- Западные страны не признали выборы в Беларуси, а президент РФ Владимир Путин поздравил Лукашенко с победой.
- Лукашенко не захотел уходить с поста президента и обвинил западные государства в причастности к организации протестов в Беларуси.
- В Беларуси тайно организовали инаугурацию Лукашенко. На Западе Лукашенко не признали легитимным президентом, 5 ноября срок его президентских полномочий истек.
- Позже был анонсирован старт работы по внесению поправок в белорусскую конституцию, в частности сообщалось об ограничении количества президентских сроков.
Автор: Екатерина Присяжнюк