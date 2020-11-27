Лукашенко анонсировал уход: когда не будет "работать президентом"

Александр Лукашенко анонсировал уход от власти / Reuters

Александр Лукашенко, который не захотел признавать недействительными президентские выборы в Беларуси, заявил, что не будет "работать президентом" после принятия новой конституции страны.

Лукашенко на встрече с сотрудниками минской 6-й горбольницы утверждал, что не делает под себя основной белорусский закон, пишет БЕЛТА.

По его словам, отдавать власть незнакомому президенту при такой конституции, как сейчас, нельзя, поскольку "будет беда".

"...Никакую конституцию я под себя не делаю. С новой конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите...", – заявил он.