Лукашенко допустил вступление Беларуси в НАТО

Если народ Беларуси решит пойти в НАТО, значит, так и будет - Лукашенко / Reuters

Власти не будут самостоятельно принимать важных политических решений без участия народа, который будет решать свою судьбу. Если белорусы захотят интеграции в НАТО – государство вступит в Североатлантический альянс. При желании народа страну можно будет даже разделить и раздать.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает Белта.

По его словам, до тех пор, пока политик является главой государства, ни президент, ни глава президентской администрации не будут самостоятельно определять политику государства. Все вопросы будут решаться с согласия белорусского народа.

"Пока я президент, решать будет белорусский народ, только люди будут решать, не президент в одиночку, не глава администрации. Высшие должностные лица, депутаты не будут решать в одиночку, - сказал Лукашенко во вторник, принимая кадровые решения. А принесут народу и скажут: решите, вот, 10, 20, 30 вопросов, и как народ решит - так и будет", - уверяет Лукашенко.

Также он добавил, что если белорусы решат вступить в коллективный блок безопасности стран Запада, власти пойдут на реализацию таких мер.

"Если вдруг народ решит, что завтра им быть в НАТО, Североатлантическом блоке, как тут предлагают эти протестуны, - пойдут в НАТО", - заверил белорусский глава государства.

Кроме того, Лукашенко не исключает, что по воле народа страну и вовсе может ожидать масштабная дезинтеграция.Читайте такжеЛукашенко пригрозил найти и наказать каждого протестующего

"Если народ решит порезать страну на куски и раздать - будет страна порезана, - добавил политик.

Однако напоследок непризнанный белорусский президент резюмировал, что народ может принять и другое решение

"Но если народ решит, что жить мы будем в мирной, спокойной, тихой, культурной стране, значит, мы будем жить в такой стране", - подчеркнул Лукашенко.

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