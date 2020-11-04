Лукашенко и Путин провели телефонные переговоры

Лукашенко и Путин поговорили по телефону / Reuters

4 ноября, в среду, глава Кремля Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко, по которому Евросоюз ударил персональными санкциями, провели телефонные переговоры.

"Телефонный разговор Лукашенко и Путина завершился только что. Ждем подробности", — сообщил близкий к пресс-службе главы Беларуси Telegram-канала Пул первого.

О беседе лидеров двух стран сообщило также агентство БелТА - но тоже без подробностей беседы.

В прошлый раз Путин и Лукашенко вели переговоры по телефону 7 октября. Тогда собеседники обсудили ситуацию в Киргизии и Нагорном Карабахе, пандемию коронавируса и перспективы открытия границ. Также обсуждались экономические вопросы и ряд международных тем.

Переговоры Лукашенко и Путина – о чем сообщалось ранее: