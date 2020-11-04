Лукашенко и Путин провели телефонные переговоры

Президенты России и Беларуси провели телефонны переговоры.
4 ноября, в среду, глава Кремля Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко, по которому Евросоюз ударил персональными санкциями, провели телефонные переговоры.
"Телефонный разговор Лукашенко и Путина завершился только что. Ждем подробности", — сообщил близкий к пресс-службе главы Беларуси Telegram-канала Пул первого.
О беседе лидеров двух стран сообщило также агентство БелТА - но тоже без подробностей беседы.
В прошлый раз Путин и Лукашенко вели переговоры по телефону 7 октября. Тогда собеседники обсудили ситуацию в Киргизии и Нагорном Карабахе, пандемию коронавируса и перспективы открытия границ. Также обсуждались экономические вопросы и ряд международных тем.
Переговоры Лукашенко и Путина – о чем сообщалось ранее:
- 14 сентября глава Кремля Владимир Путин в Сочи встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко. По итогам встречи российский президент заявил, что Россия предоставит Беларуси кредит в 1,5 млрд долларов.
- 14 сентября Александр Лукашенко улетел в Россию на переговоры с Владимиром Путиным.
- 13 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на пять близких к Кремлю источников на условиях анонимности сообщило, что Владимир Путин не верит в то, что протестующие сместят президента Беларуси Александра Лукашенко.
Автор: Адриана Бубновская