Лукашенко 'исчез': с начала мая президента почти не видели - СМИ

Белорусский самопровозглашенный президент Александр Лукашенко исчез с публичного поля.

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Лукашенко исчез из публичного пространства / коллаж Главред: фото УНИАН, скриншот с видео

На официальном сайте и других информационных ресурсах, связанных с политиком, никакой информации о мероприятиях с его участием нет. Учитывая, как непросто Лукашенко далось празднование Дня Победы в Москве и Минске, это вызывает множество вопросов о состоянии его здоровья.

Журналисты белорусского издания Зеркало проанализировали график Лукашенко и пришли к выводу, что в мае у него почти не было публичных событий. Сейчас Лукашенко уже третий день подряд не появляется на публике.

Отклонения в распорядке белорусского политика начались в мае, еще до поездки в Москву на День Победы.

видео дня

Например, если взять среду, четверг и пятницу прошлой недели (3, 4 и 5 мая), то на сайте Лукашенко есть информация лишь об одном публичном мероприятии - вручении государственных наград заслуженным деятелям разных сфер 5 мая. Отметим, что уже тогда обращал на себя внимание осипший голос политика - при том, что обычно Лукашенко без особых проблем проводит многочасовые встречи с журналистами.

"В целом же за этот месяц, если оставить за скобками меры 9 мая, политик, судя по его сайту, провел лишь два публичных мероприятия: совещание по актуальным вопросам обеспечения безопасности и правопорядка и мероприятия по охране госграницы (политика показали на фото, но не на видео - можно предположить, что из-за проблем с голосом, которые были уже тогда) и уже упомянутое выше награждение. Все остальные события на его сайте - это множество поздравлений и подписаний документов", - говорится в материале.

Журналисты добавляют, что таким образом можно констатировать, что с начала мая Лукашенко за редкими исключениями не появляется на публике. С чем это связано и какое сейчас состояние Лукашенко - неизвестно, поскольку пресс-служба вопрос никак не комментирует.

Смотрите видео о том, какое состояние у Лукашенко и чем это угрожает его власти:

Больной Лукашенко

Напомним, что 9 мая на Красной площади в Москве прошел парад ко Дню Победы, где Лукашенко стало плохо и его увезли автомобили "скорой", а после белорусский диктатор быстро вернулся в Минск.

Лукашенко впервые не смог выступить с речью в Минске 9 мая, а лишь возложил цветы. Церемониальную речь вместо него произнес министр обороны Хренин.

Лукашенко исчез уже на два дня. Оппозиционер рассказал, что у самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко есть проблемы с ногами и позвоночником. При этом он считает лишь слухами то, что Лукашенко заразился COVID-19.

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