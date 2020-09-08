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Лукашенко назвал условие интеграции Беларуси с Россией

8 сентября 2020, 14:50

Президент Беларуси высказался на тему интеграции с Российской Федерацией.

Лукашенко,Путин
Лукашенко рассказал об интеграции Беларуси с Россией / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 8 сентября, заявил о готовности продолжить интеграцию с Россией.

Об этом Лукашенко рассказал во время интервью ряду СМИ в Минске во Дворце Независимости, сообщает РИА Новости в Telegram-канале.

"Мы готовы продолжать интеграцию с Россией, но вначале должны заработать уже существующие институты и проекты Союзного государства", - сказал Лукашенко.

Отметим, это заявление Лукашенко сделал перед встречей с главой Кремля Владимиром Путиным. По предварительной информации, рандеву Лукашенко и Путина состоится в Москве 14 сентября.

Заявления Лукашенко – о чем он говорил ранее:

Александр Лукашенко Союзное государство новости Беларуси
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