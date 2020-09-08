Лукашенко назвал условие интеграции Беларуси с Россией

Президент Беларуси высказался на тему интеграции с Российской Федерацией.
Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 8 сентября, заявил о готовности продолжить интеграцию с Россией.
Об этом Лукашенко рассказал во время интервью ряду СМИ в Минске во Дворце Независимости, сообщает РИА Новости в Telegram-канале.
"Мы готовы продолжать интеграцию с Россией, но вначале должны заработать уже существующие институты и проекты Союзного государства", - сказал Лукашенко.
Отметим, это заявление Лукашенко сделал перед встречей с главой Кремля Владимиром Путиным. По предварительной информации, рандеву Лукашенко и Путина состоится в Москве 14 сентября.
Заявления Лукашенко – о чем он говорил ранее:
- Александр Лукашенко заявил, что его появление на людях с автоматом означало то, что он готов защищать Беларусь.
- Александр Лукашенко рассказал, почему Мария Колесникова решила "убежать" в Украину.
- Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал свой возможный "промах". "Возможно, я немного пересидел на посту", – заявил глава Беларуси.
- Александр Лукашенко призвал белорусов "простить ошибки" силовиков, а большинство фото, где люди демонстрируют последствия жестоких избиений правоохранителями, он назвал фейками.
Автор: Адриана Бубновская