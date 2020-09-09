Лукашенко объяснил, почему из-за России был уволен глава КГБ Беларуси

Глава КГБ был уволен из-за ситуации с 33 задержанными россиянами - Лукашенко / belta.by

Руководитель Комитета госбезопасности Беларуси Валерий Вакульчик был уволен со своего поста из-за задержания 33 наемников частной военной компании Вагнера.

Об этом заявил российский журналист Роман Бабаян в эфире радиостанции Говорит Москва, пересказав слова Лукашенко из интервью россиянам во вторник, 8 сентября.

По словам Бабаяна, главу КГБ отправили в отставку "из-за всей этой истории". Лукашенко рассказал о том, что ему доложили о прибытии на территорию РБ автобуса с 33 людьми. Приехавшие в Беларусь лица разместились в одной из гостиниц, после чего отправились в пансионат.

После того как глава КГБ заявил президенту Лукашенко о том, что действия данных лиц не может контролировать государственная безопасность, было принято решение их задержать.Читайте такжеБеларусь срывает выдачу Украине боевиков ЧВК Вагнера: журналист назвал причину

"Он задает вопрос своим руководителям спецслужб: как вы думаете, вы сможете контролировать перемещение всех этих людей и их действия? Руководитель ГКБ ему сказал: к сожалению, мы не гарантируем, что мы сможем отслеживать действия этого отряда. После этого, говорит, я отдал распоряжение их задержать. Их задержали. Начали выяснять, кто, зачем и почему", - утверждает Бабаян со ссылкой на слова Лукашенко.

Также он подчеркнул, что у Лукашенко не было понимания ситуации с задержанными, поэтому он просил Киев и Москву прислать на переговоры прокуроров, так как в тот момент Украина потребовала выдачи задержанных в Беларуси.

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