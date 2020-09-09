Лукашенко объяснил, почему из-за России был уволен глава КГБ Беларуси

Глава КГБ Валерий Вакульчик был отстранен от своей должности 3 сентября.
Руководитель Комитета госбезопасности Беларуси Валерий Вакульчик был уволен со своего поста из-за задержания 33 наемников частной военной компании Вагнера.
Об этом заявил российский журналист Роман Бабаян в эфире радиостанции Говорит Москва, пересказав слова Лукашенко из интервью россиянам во вторник, 8 сентября.
По словам Бабаяна, главу КГБ отправили в отставку "из-за всей этой истории". Лукашенко рассказал о том, что ему доложили о прибытии на территорию РБ автобуса с 33 людьми. Приехавшие в Беларусь лица разместились в одной из гостиниц, после чего отправились в пансионат.
После того как глава КГБ заявил президенту Лукашенко о том, что действия данных лиц не может контролировать государственная безопасность, было принято решение их задержать.Читайте такжеБеларусь срывает выдачу Украине боевиков ЧВК Вагнера: журналист назвал причину
"Он задает вопрос своим руководителям спецслужб: как вы думаете, вы сможете контролировать перемещение всех этих людей и их действия? Руководитель ГКБ ему сказал: к сожалению, мы не гарантируем, что мы сможем отслеживать действия этого отряда. После этого, говорит, я отдал распоряжение их задержать. Их задержали. Начали выяснять, кто, зачем и почему", - утверждает Бабаян со ссылкой на слова Лукашенко.
Также он подчеркнул, что у Лукашенко не было понимания ситуации с задержанными, поэтому он просил Киев и Москву прислать на переговоры прокуроров, так как в тот момент Украина потребовала выдачи задержанных в Беларуси.
- Напомним, 29 июля в Беларуси заявили о задержании 33 боевиков частной военной компании Вагнера. Силовые структуры объявили, что наемники прибыли в РБ для дестабилизации ситуации накануне президентских выборов.
- В Минске утверждали, что у некоторых из наемников были обнаружены украинские паспорта, вследствие чего были проведены консультации с Украиной.
- Президент Украины Владимир Зеленский просил Лукашенко выдать тех лиц, которых Киев считает причастными к военным преступлениям на Донбассе.
- Однако боевиков выдали России. Причем, как отметил журналист Бабаян со ссылкой на слова Лукашенко, Беларусь не собиралась выдавать боевиков Украине.
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