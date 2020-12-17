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Лукашенко потерпел сокрушительное поражение в Беларуси: журналист объяснил причину

17 декабря 2020, 02:50
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Правящий режим Беларуси продолжает преследовать журналистов, отметил Алексей Диковицкий.

Александр Лукашенко
Лукашенко потерпел поражение на поле информационного боя - журналист / Reuters

Режим Александра Лукашенко фактически проиграл оппозиции войну в Беларуси на информационном поле. Подавляющее большинство людей верят журналистам, которые работают против его власти. По этой причине Лукашенко практически потерял поддержку со стороны населения.

Об этом заявил журналист-международник Иван Яковина в эфире телеканала Украина 24, комментируя продолжения кризиса в Беларуси, который продолжает длиться с августа.

По его словам, Лукашенко практически проиграл на информационном поле – люди преимущественно поддерживают журналистов, которые выступают против действующего главы государства.

"Пока победа остается за оппозиционно настроенными, потому что им гораздо больше верят люди. Людей, которые поддерживали бы Лукашенко, практически не осталось. 90% жителей Беларуси верят тем журналистам, которые работают против Лукашенко. Собственно поэтому он информационную войну уже проиграл", - считает Яковина.Читайте такжеТихановская анонсировала крушение режима Лукашенко и сделала новое заявление

Руководитель оппозиционного белорусского канала Белсат Алексей Диковицкий отметил, что правящий режим регулярно оказывает давление на журналистов ресурса, которых задерживали, арестовывали и штрафовали. Однако после 9 августа ситуация значительно ухудшилась – трем журналисткам силовые структуры угрожают тюрьмой.

"Мало того, что наших коллег дальше арестовывают, но теперь власти перешли от статей админкодекса к уголовному кодексу. В данный момент трем девушкам-журналисткам грозит до трех лет тюрьмы. Сейчас они получили предварительную меру задержания", - добавил он.

Как уточнил Диковицкий, такие меры власти свидетельствуют о том, что режим пытается заставить независимые СМИ замолчать.

"Но этого сделать не получается. Мы из-за этого еще больше склонны к объединению", - подчеркнул журналист.

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Александр Лукашенко новости Беларуси
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