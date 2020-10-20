Лукашенко пригрозил найти и наказать каждого протестующего

Лукашенко пригрзил найти каждого протестующего / Reuters

Протесты в Беларуси не утихают с 9 августа, когда состоялись президентские выборы. Но теперь власти страны будут бороться с теми, кто не согласен с их результатами, по-другому. Как заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, руководство страны изменило тактику в отношении участников проходящих в Минске акций протеста.

Об этом пишет Белта.

По словам Лукашенко, протестующие ведут себя нагло.

"Плохо, что шатаются по Минску, плохо, что ведут себя нагло. Но мы поменяли тактику. Мы в спокойном режиме найдем каждого. Современные средства позволяют это делать, что мы, кстати, и делаем. И каждый ответит за свои деяния. Я тут не угрожаю. Мы в этом направлении работаем. И это дает определенный эффект", - заявил Лукашенко.

При этом президент Беларуси обратил внимание на то, как протесты повлияли на мнение людей.

"Наши люди вдруг прозрели. Особенно минчане вдруг прозрели. Они увидели, кто рвется к власти, кто может прийти к власти и что будет со страной. Они поняли, что они могут потерять. Минчане говорят в средствах массовой информации: не уснуть по вечерам, по ночам, детей не вывести на улицу - опасаются, и так далее. То есть люди увидели, что они могут потерять, и сравнили спокойный Минск и когда Минск бурлит, пусть даже по воскресеньям", - добавил Лукашенко.

Протесты в Беларуси – о чем сообщалось ранее:

19 октября начальник Главного управления организованной преступности и коррупции (ГУОПиК) Министерства внутренних дел Беларуси Николай Карпенков назвал протестующих в стране фашистами. Также он заявил, что по-настоящему силу против демонстрантов силовики в Беларуси еще не применяли.

16 октября белорусские силовики пообещали "гуманно" применять табельное оружие против митингующих. Такую позицию они объясняют желанием "защитить простых людей и детей - чтобы они не видели этой вакханалии".

13 октября спикер по иностранным делам и политике безопасности в Европейской службе внешних связей Петер Стано заявил, что Европейский Союз может расширить санкции против чиновников и представителей власти Беларуси в случае применения боевого оружия против участников протестов.

12 октября МВД Беларуси пригрозило применить боевое оружие против протестующих для поддержания порядка на улицах Минска.

Протесты в Беларуси – о чем важно знать:

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.