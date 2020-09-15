Лукашенко сделал громкое заявление о "безопасном" паломничестве хасидов

Лукашенко отреагировал на ситуацию с хасидами / belta.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству немедленно связаться с властью Украины и договориться о "безопасном" паломничестве хасидов. Также он отметил, что его страна готова взять на себя все организационные вопросы.

Об этом сообщила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, пишет Белта вечером, 15 сентября.

"Беларусь готова обеспечить транспорт. К примеру, автобусы, на которых паломники будут доставлены к пункту назначения (украинским святыням, - ред.) и обратно, а затем в аэропорт для отправления на Родину. Все эти функции наша страна готова взять на себя и, конечно, организовать процесс максимально безопасно, в том числе для того, чтобы на ситуацию с заболеваемостью на COVID-19 это никак не повлияло", - заявила она.

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