Лукашенко сделал громкое заявление о "безопасном" паломничестве хасидов

Глава Беларуси готов взять на себя организационные вопросы во время переговоров.
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству немедленно связаться с властью Украины и договориться о "безопасном" паломничестве хасидов. Также он отметил, что его страна готова взять на себя все организационные вопросы.
Об этом сообщила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, пишет Белта вечером, 15 сентября.
"Беларусь готова обеспечить транспорт. К примеру, автобусы, на которых паломники будут доставлены к пункту назначения (украинским святыням, - ред.) и обратно, а затем в аэропорт для отправления на Родину. Все эти функции наша страна готова взять на себя и, конечно, организовать процесс максимально безопасно, в том числе для того, чтобы на ситуацию с заболеваемостью на COVID-19 это никак не повлияло", - заявила она.
Ситуация с хасидами - что было ранее:
- Напомним, на границу с Беларусью стянули резервы, чтобы не пустить хасидов. Ожидается, что несколько тысяч паломников прибудут в пункты пропуска на границе с Беларусью.
- Кроме того, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков призвал всех паломников не провоцировать ситуацию на границе
- Мэр Умани Александр Цебрий ночь на 18 августа провел в спальном мешке под Офисом президента, протестуя против приезда в период карантина хасидов на праздник Рош Ха-Шана.
- В Умань на празднование иудейского Нового года Рош ха-Шана приехало от двух до трех тысяч хасидов.
- Напомним, Кабмин поддержал инициативу МВД Украины о запрете посещения Умани хасидами во время празднования еврейского Нового года (Рош ха-Шана - ред.) в 2020 году.
Автор: Екатерина Трохимчук