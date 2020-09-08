Лукашенко сделал жесткое заявление о переговорах с оппозицией Беларуси

Лукашенко не будет вести переговоры с Координационным советом оппозиции Беларуси / belta.by

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко не признает Координационный совет белорусской оппозицией и не намерен садиться с ними за стол переговоров.

Об этом он заявил в интервью российским журналистам, сообщает Tyt.by.

По словам политика, он знает участников КС, а все, что предлагают оппозиционеры, может обернуться коллапсом для государства и народа.

"Я не буду разговаривать с Координационным советом оппозиции, потому что я не знаю кто эти люди. Они никакая не оппозиция. Все, что они предлагают — это катастрофа для Беларуси и белорусского народа", - сказал Лукашенко.Читайте такжеЛукашенко намерен посадить оппозицию Беларуси за стол переговоров

Более того, он также добавил, что оппозиция стремиться к разрыву связей с Россией, и намерена разрушить социальную политику Беларуси.

"Они хотят разорвать все наши связи с братской Россией, хотят, чтобы у нас были платными образование и медицина. Они хотят, чтобы все наши промышленные предприятия были уничтожены, а рабочие стали бы безработными!" – подчеркнул Лукашенко.Читайте такжеУ Тихановской рассказали, посадят ли в тюрьму Лукашенко в случае прихода к власти