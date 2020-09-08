Лукашенко сделал жесткое заявление о переговорах с оппозицией Беларуси

Лукашенко утверждает, что Координационный совет стремиться разорвать отношения Беларуси с Россией.
Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко не признает Координационный совет белорусской оппозицией и не намерен садиться с ними за стол переговоров.
Об этом он заявил в интервью российским журналистам, сообщает Tyt.by.
По словам политика, он знает участников КС, а все, что предлагают оппозиционеры, может обернуться коллапсом для государства и народа.
"Я не буду разговаривать с Координационным советом оппозиции, потому что я не знаю кто эти люди. Они никакая не оппозиция. Все, что они предлагают — это катастрофа для Беларуси и белорусского народа", - сказал Лукашенко.Читайте такжеЛукашенко намерен посадить оппозицию Беларуси за стол переговоров
Более того, он также добавил, что оппозиция стремиться к разрыву связей с Россией, и намерена разрушить социальную политику Беларуси.
"Они хотят разорвать все наши связи с братской Россией, хотят, чтобы у нас были платными образование и медицина. Они хотят, чтобы все наши промышленные предприятия были уничтожены, а рабочие стали бы безработными!" – подчеркнул Лукашенко.Читайте такжеУ Тихановской рассказали, посадят ли в тюрьму Лукашенко в случае прихода к власти
- Напомним, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента, на которых, согласно данным ЦИК, Александр Лукашенко был избран главой государства.
- Оппозиция не признала исхода президентских выборов, после чего по всей страны начались многочисленные митинги.
- Кульминацией процесса стали события с 11 на 12 августа – силовики массово избивали людей на улицах белорусских городов. Были задержаны около 7 тысяч человек.
- Лукашенко, в свою очередь, заявлял, что он готов пойти на новые выборы только после принятия новой Конституции Беларуси на референдуме.