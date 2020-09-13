Марш героев в Минске: силовики начали задерживать людей

Сегодня в столице Беларуси состоится акция Марш героев.
Перед началом акции оппозиции Беларуси Марш героев в Минске начали задерживать участников мероприятия. Известно, что силовики задержали как минимум троих людей с бело-красно-белыми флагами.
Об этом сообщает Telegram-канал Onliner.
На опубликованном видео можно увидеть, как представители силовых структур задерживают троих мужчин. У протестующих были флаги, которые стали символом национального протеста.
По информации Telegram-канала Tyt.by, возле отеля Ренессанс в центре белорусской столицы также идут массовые задержания. Силовые структуры у моста в начале проспекта Дзержинского остановили колонну из нескольких сотен человек. Рядом стояли микроавтобусы и автозаки. Некоторых задержали, другим удалось убежать.Читайте такжеВ оппозиции Беларуси рассказали о главной слабости режима Лукашенко
- Напомним, в воскресенье, 13 сентября, оппозиция в Минске планирует провести новую политическую акцию Марш героев. С самого утра силовики уже стянули в центр города автозаки и военную технику.
- Беларусь охватили массовые протесты после объявления Центризбиркомом победителем президентских выборов Александра Лукашенко. Согласно официальным данным, его результат – 80,10%.
- Оппозиция не согласна с результатами выборов главы государства и считает, что победу одержала его оппонент, лидер оппозиции Светлана Тихановская.
- В Евросоюзе не признают выборы в Беларуси состоявшимися и не считают Александра Лукашенко легитимно избранным главой государства.
- Победу Лукашенко признали в России. Путин уже заявил, что Кремль создал резерв правоохранителей, который будет готов перебросить на территорию РБ в случае обострения политической ситуации.