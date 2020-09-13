Марш героев в Минске: силовики начали задерживать людей

В Минске продолжаются протесты против режима Лукашенко / tut.by

Перед началом акции оппозиции Беларуси Марш героев в Минске начали задерживать участников мероприятия. Известно, что силовики задержали как минимум троих людей с бело-красно-белыми флагами.

Об этом сообщает Telegram-канал Onliner.

На опубликованном видео можно увидеть, как представители силовых структур задерживают троих мужчин. У протестующих были флаги, которые стали символом национального протеста.

По информации Telegram-канала Tyt.by, возле отеля Ренессанс в центре белорусской столицы также идут массовые задержания. Силовые структуры у моста в начале проспекта Дзержинского остановили колонну из нескольких сотен человек. Рядом стояли микроавтобусы и автозаки. Некоторых задержали, другим удалось убежать.Читайте такжеВ оппозиции Беларуси рассказали о главной слабости режима Лукашенко