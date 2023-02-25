"Мастера блефа": Жданов рассказал, что на самом деле означает "приостановление" РФ ядерного договора

Эксперт подчеркнул, что Путин объявил о приостановке участия России в договоре о стратегических наступательных вооружениях, чтобы попытаться запугать Запад.

Жданов рассказал, что на самом деле означает "приостановление" РФ ядерного договора / Главред, сайт Кремля

Российский диктатор Владимир Путин заявил о приостановлении участия РФ в договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений. Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов во время чата на Главреде рассказал, какие последствия будут иметь такие действия страны-оккупанта и растет ли угроза ядерного удара

"Нет, угроза ядерного удара не возрастает. И практически никаких последствий не будет. Прежде всего, юристы говорят, что договор не предусматривает прекращения участия в нем – либо Россия выходит из него, либо не выходит. Кроме того, Путин говорит, что Россия приостанавливает участие в этом договоре, а затем сразу же ставит задачу перед Минобороны и Росатомом быть готовыми возобновить ядерные испытания, если их возобновят США. Это странно звучит: "Мы выходим, но если вы выйдете, то и мы тоже выйдем". Слишком витиевато", - заметил Жданов.

По его словам, самое главное – существует резолюция Совбеза ООН, обязательная к исполнению, о моратории на проведение ядерных испытаний или ядерных взрывов. Этот мораторий не нарушил пока никто за 30 лет.

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"Не думаю, что Путин такой смелый, чтобы применить ядерное оружие. Если он боится легализовать вторую волну мобилизации и втихаря гребет людей, согласно своему указу о частичной мобилизации от сентября прошлого года, боится ввести военное положение в стране, то вряд ли он решится применять ядерное вооружение, тем более, нарушив мораторий, который не нарушал никто. Поэтому я не думаю, что Путин решится на ядерный удар", - сказал военный эксперт.

Жданов отметил, что единственный вывод, который можно сделать из этих слов Путина – это то, что Россия прекратит допуск верификационных комиссий, которые проверяют наличие и состояние ядерных боезарядов в заявленных в договоре местах хранения.

"А дальше может быть стандартный "финт ушами" со стороны России, они же мастера блефа: после прекращения допуска верификаторов через несколько месяцев мы можем услышать заявление Шойгу о том, что Россия стахановскими темпами обновила парк ядерных боезарядов на 70%. Точно так же они объявляли обновления вооружений на 70%, но оказалось, что не на 70%, а на 10-20%. Вот что может вылиться в практическую плоскость из заявления Путина о приостановлении действия договора. Это нужно, чтобы не показывать старые советские боезаряды, некоторым из которых уже по 50 лет, а, может, и больше. Этим Путин и шантажирует Запад – тем, что не будет давать возможность контролировать российский ядерный арсенал", - пояснил полковник запаса.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

РФ приостановила участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях

21 февраля, выступая перед Федеральным Собранием РФ, диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях.

При этом Путин подчеркнул, что речь идет именно о прекращении участия в договоре о стратегических наступательных вооружениях, а не о выходе из него.

Президент США Джо Байден убежден, что "директор РФ" совершил "большую ошибку". Байден опасается, что Путин захочет расширить площадь боевых действий и начать войну против других стран Европы. Под угрозой могут оказаться Болгария, Чехия, Венгрия, Латвия, Эстония, Литва, Польша, Румыния и Словакия.

Американский лидер считает, что "путинские аппетиты" резко могут вырасти в случае вероятного "успеха" в Украине.

Военный эксперт Сергей Згурец отмечает, что Путин объявлением именно о приостановлении действия договора, а не о выходе из него, хочет добиться дальнейших торгов со странами Запада. В частности, РФ таким образом может попытаться потребовать ослабления санкций.

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