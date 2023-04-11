Медведев ошибается, мы не позволим РФ уничтожить Украину - Госдеп США

Границы одной страны не должны быть стерты чистой агрессией другой, заявили в Госдепе США. Вашингтон продолжит поддерживать Украину.

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Ведант Патель ответил на бредовые фантазии Дмитрия Медведева / Фото: state.gov, сайт Кремля

Вашингтон не позволит России уничтожить Украину. Об этом заявил спикер Государственного департамента США Ведант Патель, комментируя заявления экс-президента РФ, заместителя главы Совбеза страны-агрессора Дмитрия Медведева.

По его словам, когда Медведев говорит об "исчезновении" Украины, то он ошибается, так как США продолжают оказывать военную помощь нашей стране для защиты ее территориальной целостности и суверенитета.

"Границы одной страны не должны быть стерты чистой агрессией другой. И поэтому мы будем продолжать поддерживать наших украинских партнеров и предоставлять им наилучшие возможные позиции за столом переговоров, если это произойдет", — сказал дипломат на брифинге.

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Заявления Медведева об Украине

Заместитель главы Совбеза страны-агрессора России Дмитрий Медведев постоянно озвучивает абсурдные заявления. На днях он пофантазировал о будущем Украины и Запада. Он заявил, что Украина якобы "никому не нужна и исчезнет с планеты", а западный мир в воображении Медведева "ожидает закат".

К слову, скандальный американский коммерсант и с недавних пор владелец сервиса микроблогов Twitter Илон Маск отказался удалять твит экс-президента страны-агрессора РФ Дмитрия Медведева о том, что "Украина исчезнет, потому что никому не нужна". Коммерсант пояснил свое решение тем, что все новости, по его мнению, "в определенной степени пропаганда".

Ранее Медведев так разволновался о судьбе УПЦ МП в Украине, что набросился с угрозами на украинского президента Владимира Зеленского. Одиозный российский политик угрожал украинской власти "судом человеческим и Божьим".

Также Медведев закатил истерику из-за возможного появления в Украине миротворцев НАТО. Российский чиновник-пропагандист обозвал их "озверевшими тварями, соскочившими с катушек".

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