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Медведев разразился абсурдом по "диалогу" с Украиной: мечтает о "сдаче" Киевом своих территорий

18 января 2023, 17:10
Медведев перекрутил принципы международного права и хочет, чтобы мир, дескать, утвердил "правила", которые якобы должны "учитывать" оккупационные интересы РФ.
Медведев
Медведев размечтался о "согласии Украины" с оккупацией Россией ее территорий / УНИАН

Заместитель главы Совбеза агрессора России Дмитрий Медведев разразился абсолютно наглым требованием. Дескать, для запуска "переговоров" Украины с РФ Киев, мол, должен или признать, или не сопротивляться тому, что российские оккупанты оккупировали украинские территории и объявили их аннексию. К тому же Медведев хочет, чтобы мир создал "правовые нормы", оправдывающие оккупантские планы Кремля.

В своем Telegram-канале он изложил абсурдную трактовку принципов международного права. По его словам, дескать, Москва хотела бы вести "переговоры" с Киевом в том случае, если бы Украина согласилась на нелепые требования Кремля.

"Это принцип самоопределения наций (в части бывших республик Донбасса и других бывших территорий Украины). И принцип добросовестного исполнения международных обязательств (в части Минских соглашений)", - написал Медведев.

Российский чиновник пошел еще дальше – он назвал "условия" для такого, мол, "диалога" – это, дескать, "согласие" Украины с оккупацией своих территорий агрессором РФ и выработка норм, оправдывающих российских оккупантов.

"Во-первых, признание (или как минимум молчаливое принятие) результатов самоопределения народа бывших территорий Украины, которые воплощены сегодня во внутреннем праве России – в её Конституции. И во-вторых, выработка специальных международных норм, рассчитанных на сложившуюся ситуацию и будущие международные отношения", - набредил Дмитрий Медведев.

Заявления Медведева в адрес Украины

Ранее заместитель Путина в Совбезе РФ Медведев разразился истерикой и обвинил США в "гигантских поставках оружия Украине".

В ответ он пригрозил Западу противокорабельным ракетами Циркон, которые Москва уже якобы отправила к границам Североатлантического альянса.

"Прокомментировал" он и планы Польши поставить Украине танки Leopard. Медведев сказал, что, мол, такая техника "превратится в ржавый металлолом". В своем сообщении он также пофантазировал о якобы "распаде Украины".

Террорист Игорь Гиркин сказал, что "клоунские заявления" Медведева всем уже надоели. Он посоветовал бывшему президенту РФ не оскорблять пусть и врагов, но людей, которые умнее его, и тихо спиваться.

Смотрите видео ТСН - Медведев претендует на роль Геббельса

Угроза наступления России:

Совбез РФ Дмитрий Медведев война России и Украины
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