"Мера защиты": Норвегия хочет построить еще больше бомбоубежищ

Норвежские власти примут меры для защиты от потенциальной агрессии со стороны РФ.

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Норвегия хочет построить бомбоубежища / коллаж: Главред, фото: Rogaland Civil Defense District, pixabay.com

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Существующие бомбоубежища покрывают около 45% населения Норвегии

Правительство предлагает два типа укрытий

Власти Норвегии намерены ввести обязательное наличие бомбоубежищ во всех новых зданиях в рамках усилий по повышению устойчивости общества к кризисам на фоне вторжения России в Украину. Об этом пишет Bloomberg.

Правительство в Осло планирует отменить решение законодателей от 1998 года, которое приостанавливало требования о наличии бомбоубежищ для всех зданий площадью более 1 тыс. м². Это решение привело к тому, что с тех пор в стране не было построено ни одного нового бомбоубежища.

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В сообщении об общей готовности к кризисам и войне, изданном министерством юстиции Норвегии, говорится, что неоправданно в текущей ситуации политики безопасности сохранять решение 1998 года. Существующие бомбоубежища покрывают около 45% населения Норвегии, по сравнению с примерно 90% в Финляндии, 80% в Дании и 70% в Швеции, отмечается в документе.

Хотя Норвегия уже ужесточила законодательство в отношении иностранных инвестиций в стратегические отрасли, документ также предлагает дополнительные ограничения "в контексте развития нормативно-правовой базы в Европейском союзе". В частности, правительство планирует последовать примеру других стран Северной Европы и изменить правила предварительного одобрения покупки недвижимости вблизи военных объектов и других критически важных объектов инфраструктуры.

Как уточняет Politico, правительство предлагает два типа укрытий: новые, которые будут защищать от химического и радиоактивного оружия; а некоторые для защиты от обычного оружия, которое можно было бы перепрофилировать из станций метро или парковочных гаражей.

"Вокруг нас больше неопределенности. Мы должны позаботиться о гражданском населении в случае худшего сценария с войной или вооруженным нападением. В таком случае укрытие является одной из необходимых нам мер защиты", - сказала министр юстиции и общественной безопасности Норвегии Эмили Энгер Мел.

Война в Украине - последние новости

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Как сообщал ранее Главред, переговоры Украины и РФ не приведут к миру - в ISW назвали главную преграду. Никакие переговоры не могут стать залогом мира с требованиями российского диктатора Владимира Путина, подчеркнули аналитики.

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