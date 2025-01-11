Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Мера защиты": Норвегия хочет построить еще больше бомбоубежищ

Виталий Кирсанов
11 января 2025, 12:57
12
Норвежские власти примут меры для защиты от потенциальной агрессии со стороны РФ.
Норвегия
Норвегия хочет построить бомбоубежища / коллаж: Главред, фото: Rogaland Civil Defense District, pixabay.com

Вы узнаете:

  • Существующие бомбоубежища покрывают около 45% населения Норвегии
  • Правительство предлагает два типа укрытий

Власти Норвегии намерены ввести обязательное наличие бомбоубежищ во всех новых зданиях в рамках усилий по повышению устойчивости общества к кризисам на фоне вторжения России в Украину. Об этом пишет Bloomberg.

Правительство в Осло планирует отменить решение законодателей от 1998 года, которое приостанавливало требования о наличии бомбоубежищ для всех зданий площадью более 1 тыс. м². Это решение привело к тому, что с тех пор в стране не было построено ни одного нового бомбоубежища.

видео дня

В сообщении об общей готовности к кризисам и войне, изданном министерством юстиции Норвегии, говорится, что неоправданно в текущей ситуации политики безопасности сохранять решение 1998 года. Существующие бомбоубежища покрывают около 45% населения Норвегии, по сравнению с примерно 90% в Финляндии, 80% в Дании и 70% в Швеции, отмечается в документе.

Хотя Норвегия уже ужесточила законодательство в отношении иностранных инвестиций в стратегические отрасли, документ также предлагает дополнительные ограничения "в контексте развития нормативно-правовой базы в Европейском союзе". В частности, правительство планирует последовать примеру других стран Северной Европы и изменить правила предварительного одобрения покупки недвижимости вблизи военных объектов и других критически важных объектов инфраструктуры.

Как уточняет Politico, правительство предлагает два типа укрытий: новые, которые будут защищать от химического и радиоактивного оружия; а некоторые для защиты от обычного оружия, которое можно было бы перепрофилировать из станций метро или парковочных гаражей.

"Вокруг нас больше неопределенности. Мы должны позаботиться о гражданском населении в случае худшего сценария с войной или вооруженным нападением. В таком случае укрытие является одной из необходимых нам мер защиты", - сказала министр юстиции и общественной безопасности Норвегии Эмили Энгер Мел.

Война в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что армия РФ и КНДР утопает в потерях. Ни одного военного успеха России так и не удалось добиться, рассказал полковник. ВСУ осуществили тактическую операцию на территории Курской области РФ, которая переросла в стратегический успех, показав слабость российского режима.

Как сообщал ранее Главред, переговоры Украины и РФ не приведут к миру - в ISW назвали главную преграду. Никакие переговоры не могут стать залогом мира с требованиями российского диктатора Владимира Путина, подчеркнули аналитики.

Напомним, обломки повредили дома в 7 областях - РФ запустила по Украине 74 дрона. В Воздушных силах рассказали о последствиях ночного вражеского удара оккупантов по Украине.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Норвегия бомбоубежища
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Требования Путина на переговорах с Трампом: что хочет Кремль в обмен на мир - FT

Требования Путина на переговорах с Трампом: что хочет Кремль в обмен на мир - FT

13:45Мир
ВСУ все еще борются за ключевой город: военные опровергли заявления об оккупации

ВСУ все еще борются за ключевой город: военные опровергли заявления об оккупации

12:38Украина
Байден оценил шансы Украины на победу в войне с РФ

Байден оценил шансы Украины на победу в войне с РФ

11:18Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Когда закончится война в Украине: что задумал Путин для 4 городов страны - прогноз

Когда закончится война в Украине: что задумал Путин для 4 городов страны - прогноз

В Украину идут сильные морозы: синоптик назвала дату изменения погоды

В Украину идут сильные морозы: синоптик назвала дату изменения погоды

Сердце умирает: в РФ рассказали, выживет ли муж пропагандистки Симоньян

Сердце умирает: в РФ рассказали, выживет ли муж пропагандистки Симоньян

Умерла популярная российская актриса

Умерла популярная российская актриса

Уже 140 грн за кг: цены на любимый овощ украинцев рванули вверх

Уже 140 грн за кг: цены на любимый овощ украинцев рванули вверх

Последние новости

13:45

Требования Путина на переговорах с Трампом: что хочет Кремль в обмен на мир - FT

13:20

Гороскоп Таро на полнолуние 13 января 2025: Ракам - перемены, Львам - прогресс

12:57

"Мера защиты": Норвегия хочет построить еще больше бомбоубежищ

12:51

Имя и фото: Венсану Касселю родили еще одного ребенка

12:38

ВСУ все еще борются за ключевой город: военные опровергли заявления об оккупации

В Украину идут сильные морозы: синоптик назвала дату изменения погодыВ Украину идут сильные морозы: синоптик назвала дату изменения погоды
11:53

"Рекорд" за последние 8 лет: в Украине растет цена на популярный фрукт

11:47

Гороскоп на январь 2025: один знак зодиака ждет очень денежный месяцВидео

11:42

Тучи над фронтом сгущаются: позиции ВСУ разрушены на трех направлениях

11:18

Байден оценил шансы Украины на победу в войне с РФ

Реклама
10:32

100 жизней за каждый квадратный километр: армия РФ и КНДР утопает в потерях

10:10

Идеальная закуска, которую разметают за 1 минуту: рецепт очень быстрого блюда

10:08

Обломки повредили дома в 7 областях: РФ запустила по Украине 74 дрона

09:48

Киркоров не может стоять и ходить: путиниста отправили домой из реанимациии

09:46

Гороскоп на январь 2025: что Овнам принесет первый месяц нового годаВидео

09:16

Пылают порты, разрушены дома россиян: РФ атаковал рой дронов - где попали

09:02

Армия РФ оккупировала Курахово - DeepState

08:00

Что остановит Россию и Путина, если не членство Украины в НАТОмнение

07:52

Переговоры Украины и РФ не приведут к миру: в ISW назвали главную преграду

07:15

Чем отличаются 2 рисунка с лампой Аладдина: надо найти ответ за 26 секунд

06:10

Интересный факт о Канаде, США и заявлениях Трампамнение

Реклама
05:57

Гороскоп на завтра 12 января: Близнецам - большие деньги, Водолеям - успех и счастье

05:00

Какой сегодня праздник 11 января 2025 года: почему в этот день нельзя стричься

04:00

Какой бензин может медленно "убивать" автомобиль: предупреждение для водителей

03:35

"Сигарета" или "цигарка" - как правильно: лишь единицы смогут ответитьВидео

03:34

Способен ли Трамп закончить войну в Украине: экс-посол объяснил важный нюансВидео

02:37

Угроза нового штурма Киева: названо вероятное направление атаки РФ

02:00

Молчунья Стоцкая покинула РФ с детьми вслед за другими артистами - причина

01:47

4 знака зодиака, которые ненавидят внимание

01:00

"Баба Яга против": почему Трамп не видит Украину в НАТО - какая альтернатива

00:53

"Война закончится хоть завтра": Ходжес назвал единственное условие

00:21

Уже 140 грн за кг: цены на любимый овощ украинцев рванули вверх

00:18

Санкции – не разменная монета: Кирби сказал, готова ли Украина с РФ к переговорам

10 января, пятница
23:53

Не мир, а опасность: экс-посол рассказал, как Трамп "обманул" Украину

23:10

"Путин должен чувствовать цену своей войны": Зеленский поговорил с Байденом

22:33

Может "убить" двигатель: автомеханик назвал роковую ошибку водителей зимой

22:30

Курс доллара в Украине побил рекорд: такого не было за всю историю независимости

22:26

Такого затяжного шторма уже давно не было: страна под атакой жесткой магнитной бури

22:07

"Больное желание" Путина: Зеленский предупредил о большой войне в Европе

21:58

Белла Хадид показала жуткие кадры своего сгоревшего дома

21:28

Весь год будет счастливым: что нужно сделать 11 января - приметы

Реклама
21:12

Моложе на 22 года: в сети показали нового ухажера Волочковой

21:10

Где 7 отличий между собаками: чтобы найти их за 16 секунд, нужно быть гением

20:56

Десятки дронов в день: РФ выбрала цели для новых ударов – тревожный прогноз

20:39

"Мечта - в этом году закончить войну": Зеленский сказал, пойдет ли на уступки РФ

20:28

Не для красоты: для чего на самом деле нужна наклейка на конфетах Ferrero RocherВидео

20:25

"Это его мечта": Зеленский объяснил, зачем Путин напал на Украину

20:16

"Может совершить суицид": назван реальный диагноз Андрея Губина

20:00

Умерла популярная российская актриса

19:48

Вашингтон не дал ВСУ добить россиян под Херсоном: в США раскрыли важные детали

19:37

Снегопады, гололедица и 3 уровень опасности: Украину накрывает похолодание

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять