"Месть Путина Украине": Песков пожаловался, что Киев ушел за "красные линии" Москвы

Российскому президенту свойственна вдумчивая реакция на события, утверждает его спикер.
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков пожаловался, что Украина ушла за "красные линии" РФ – нарушила интересы Москвы.
Спикер российского лидера в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву, которое опубликовано в YouTube-канале Соловьёв LIVE, назвал революцию в Украине трагедией.
По его словам, Путин не готов "стрелять себе в ногу, чтобы кому-то отомстить". Песков добавил, что президенту свойственна вдумчивая реакция.
"Это те линии, которые идут в нарушение наших интересов… Да, Украина ушла за "красные линии"… это трагедия, что произошло в Украине, – "переворот"…", – заявил Песков.
- Напомним, Россия считает "переворотом" Революцию достоинства в Украине, которая началась в Киеве в ноябре 2013 года.
- В результате революции власть потерял тогдашний президент Виктор Янукович – он сбежал в РФ и призвал Кремль ввести войска в Украину. Потом российская сторона начала агрессию против Украины.
Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе
В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".