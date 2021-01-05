"Месть Путина Украине": Песков пожаловался, что Киев ушел за "красные линии" Москвы

Владимир Путин не готов стрелять себе в ногу ради мести Украине, поделился его спикер / Reuters

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков пожаловался, что Украина ушла за "красные линии" РФ – нарушила интересы Москвы.

Спикер российского лидера в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву, которое опубликовано в YouTube-канале Соловьёв LIVE, назвал революцию в Украине трагедией.

По его словам, Путин не готов "стрелять себе в ногу, чтобы кому-то отомстить". Песков добавил, что президенту свойственна вдумчивая реакция.

"Это те линии, которые идут в нарушение наших интересов… Да, Украина ушла за "красные линии"… это трагедия, что произошло в Украине, – "переворот"…", – заявил Песков.

Напомним, Россия считает "переворотом" Революцию достоинства в Украине, которая началась в Киеве в ноябре 2013 года.

В результате революции власть потерял тогдашний президент Виктор Янукович – он сбежал в РФ и призвал Кремль ввести войска в Украину. Потом российская сторона начала агрессию против Украины.