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Отозванный посол Грузии прокомментировал назначение Саакашвили

12 мая 2020, 15:01

Грузинский посол Теймураз Шарашенидзе прокомментировал назначение Михаила Саакашвили руководителем Исполнительного комитета реформ.

Посол, Грузия
Посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе / mfa.gov.ge

Грузинский посол Теймураз Шарашенидзе, недавно срочно отозванный в Тбилиси для проведения консультаций, заявил о том, что власти Грузии приложат все усилия, нужные, чтобы партнерские отношения с Украиной сохранились и укрепились - даже несмотря на недавнее назначение Михаила Саакашвили.

"Недопустимо, чтобы в стране, которая является стратегическим партнером, на политическую должность назначали лицо, осужденное в Грузии. Что касается отношений с Украиной, грузинская сторона приложит все усилия, чтобы партнерские отношения с Украиной сохранились и даже укрепились", — заявил он в комментарии порталу Эхо Кавказа.

Шарашенидзе также рассказал, что направился на двухнедельный карантин - по причине пандемии китайского коронавируса.

Напомним, ранее, 7 мая, президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Саакашвили руководителем Исполнительного комитета реформ.

После этого представители официального Тбилиси объявили, что отзывает своего посла в Украине - Теймураза Шарашенидзе, Затем грузинский премьер-министр Георгий Гахария рассказал, что отзыв дипломата из Киева ничуть не ставит под сомнение партнерство Украины и Грузии.

посол новости Грузии Михаил Саакашвили Владимир Зеленский
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