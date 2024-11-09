"Мирный план" Трампа включает европейские войска в буферной зоне - СМИ

В США рассматривают возможность замораживания войны между Россией и Украиной.

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Трамп еще не определился с планом окончания войны / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/DonaldTrump, скриншот

О чем говорится в статье:

Трамп рассматривает несколько вариантов мирного плана

США могут предложить Украине оружие в обмен на отказ от НАТО

Россия может получить обещание нейтралитета Украины

Американский политик Дональд Трамп, победивший на выборах США в 2024 году, в рамках "мирного плана" может призвать Европу к привлечению войск для обеспечения буферной зоны между армией Украины и страны-агрессора России.

Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на окружение Трампа. По их данным, детали плана стали известны после того, как украинский президент Владимир Зеленский предупредил, что попытка умиротворения России может обернуться настоящим "самоубийством" для Европы.

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"Этот план является одним из нескольких, которые рассматривает господин Трамп, который перед избранием президентом США заявил, что начнет мирные переговоры до вступления в должность в январе", - говорится в статье.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Предварительно известно, якобы Трамп на самом деле хочет заморозить нынешнюю линию фронта и заставить Украину отказаться от амбиций на вступление в НАТО на 20 лет. Взамен Украине предложат суверенность других территорий, укрепление на линии соприкосновения и оружие, которое позволит сдерживать РФ от возобновления войны.

При этом США не готовы предоставлять свои войска для патрулирования, или обеспечения безопасности созданной буферной зоны. Не идет речь и о финансировании их миссии. А России могут предложить нейтралитет Украины.

"Прекращение огня, которое оставляет России контроль над захваченной ею территорией и не предусматривает серьезных гарантий безопасности, может оказаться непопулярным и, вероятно, приведет к выборам в Украине", - пишет издание.

Что известно о The Telegraph? The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяется в Великобритании и за рубежом. В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

Окончание войны в Украине с участием Трампа

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что война РФ против Украины может легко закончиться, если администрация США под руководством Дональда Трампа будет руководствоваться подходом, основанным на поиске решений.

Ранее Главред сообщал, что политолог Андрей Золотарев выдвинул предположение, относительно того, что Трамп может заставить и Украину, и Россию сесть за стол переговоров.

Накануне в СМИ писали, что план Дональда Трампа по завершению войны в Украине предусматривает замораживание конфликта на нынешней линии фронта. Новоиспеченный президент США планирует предложить перемирие вдоль текущей линии соприкосновения, проходящей через южную и восточную Украину до Курска, где сейчас находятся украинские войска.

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