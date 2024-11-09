Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Мирный план" Трампа включает европейские войска в буферной зоне - СМИ

Анна Косик
9 ноября 2024, 11:16
157
В США рассматривают возможность замораживания войны между Россией и Украиной.
Трамп, Зеленский, Путин
Трамп еще не определился с планом окончания войны / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/DonaldTrump, скриншот

О чем говорится в статье:

  • Трамп рассматривает несколько вариантов мирного плана
  • США могут предложить Украине оружие в обмен на отказ от НАТО
  • Россия может получить обещание нейтралитета Украины

Американский политик Дональд Трамп, победивший на выборах США в 2024 году, в рамках "мирного плана" может призвать Европу к привлечению войск для обеспечения буферной зоны между армией Украины и страны-агрессора России.

Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на окружение Трампа. По их данным, детали плана стали известны после того, как украинский президент Владимир Зеленский предупредил, что попытка умиротворения России может обернуться настоящим "самоубийством" для Европы.

видео дня

"Этот план является одним из нескольких, которые рассматривает господин Трамп, который перед избранием президентом США заявил, что начнет мирные переговоры до вступления в должность в январе", - говорится в статье.

Трамп инфографика
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Предварительно известно, якобы Трамп на самом деле хочет заморозить нынешнюю линию фронта и заставить Украину отказаться от амбиций на вступление в НАТО на 20 лет. Взамен Украине предложат суверенность других территорий, укрепление на линии соприкосновения и оружие, которое позволит сдерживать РФ от возобновления войны.

При этом США не готовы предоставлять свои войска для патрулирования, или обеспечения безопасности созданной буферной зоны. Не идет речь и о финансировании их миссии. А России могут предложить нейтралитет Украины.

"Прекращение огня, которое оставляет России контроль над захваченной ею территорией и не предусматривает серьезных гарантий безопасности, может оказаться непопулярным и, вероятно, приведет к выборам в Украине", - пишет издание.

Что известно о The Telegraph?

The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяется в Великобритании и за рубежом.

В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

Окончание войны в Украине с участием Трампа

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что война РФ против Украины может легко закончиться, если администрация США под руководством Дональда Трампа будет руководствоваться подходом, основанным на поиске решений.

Ранее Главред сообщал, что политолог Андрей Золотарев выдвинул предположение, относительно того, что Трамп может заставить и Украину, и Россию сесть за стол переговоров.

Накануне в СМИ писали, что план Дональда Трампа по завершению войны в Украине предусматривает замораживание конфликта на нынешней линии фронта. Новоиспеченный президент США планирует предложить перемирие вдоль текущей линии соприкосновения, проходящей через южную и восточную Украину до Курска, где сейчас находятся украинские войска.

Читайте также о планах Трампа:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский буферная зона Дональд Трамп Владимир Путин мирные переговоры с Россией
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Удар по срочникам РФ: дроны взорвали военный полигон под Ростовом – СМИ

Удар по срочникам РФ: дроны взорвали военный полигон под Ростовом – СМИ

11:40Мир
"Мирный план" Трампа включает европейские войска в буферной зоне - СМИ

"Мирный план" Трампа включает европейские войска в буферной зоне - СМИ

11:16Мир
Путин дал "сигнал" Трампу о переговорах о завершении войны, но есть условия - ISW

Путин дал "сигнал" Трампу о переговорах о завершении войны, но есть условия - ISW

10:34Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Будут сильный мороз, дождь и туман: в каких областях станет холоднее

Будут сильный мороз, дождь и туман: в каких областях станет холоднее

Как починить молнию на куртке внизу с помощью трубочки: простой лайфхак

Как починить молнию на куртке внизу с помощью трубочки: простой лайфхак

Двум городам Украины грозит блэкаут: эксперт сказал, где зимой будет сложнее всего

Двум городам Украины грозит блэкаут: эксперт сказал, где зимой будет сложнее всего

Карта Deep State онлайн за 9 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

95% людей не могут решить головоломку: нужно сказать, какое число под авто

95% людей не могут решить головоломку: нужно сказать, какое число под авто

Последние новости

11:59

Картофель будет свежим месяцами: в каком необычном месте нужно его хранить

11:40

Удар по срочникам РФ: дроны взорвали военный полигон под Ростовом – СМИФотоВидео

11:16

"Мирный план" Трампа включает европейские войска в буферной зоне - СМИ

10:44

Как избавиться от конденсата на окнах: самые действенные советы

10:34

Путин дал "сигнал" Трампу о переговорах о завершении войны, но есть условия - ISW

Трамп попытается заморозить войну в Украине и предложит сделку Путину - ЗолотаревТрамп попытается заморозить войну в Украине и предложит сделку Путину - Золотарев
10:29

В результате удара по Одессе пострадала целая семья и осталась без матери - Кипер

10:05

Карта Deep State онлайн за 9 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

09:49

Под прицелом два важных объекта РФ: дроны атаковали Тульскую область

09:40

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 9 ноября (обновляется)

Реклама
09:33

Топ-10 правил этикета, которые мы нарушаем и даже не догадываемся об этом

09:16

Утекают миллионы: куда Том Круз тратит свои баснословные гонорары

09:08

"Не в интересах Украины": Павел сказал, какое соглашение Трамп может заключить с Путиным

08:57

ВСУ прорвались к главному плацдарму Курщины, а враг штурмует восток - ISW

08:10

Россия не получила желаемого: в бункере истерикамнение

07:57

РФ ударила по Одессе дронами, задело многоэтажки и не только: подробностиФотоВидео

07:50

Оголтелый путинист Михалков требует взыскать с Украины миллионы "за Крым"

06:30

Страну сильно "трусит": Украину атаковала почти 7-балльная магнитная буря

06:10

Единственное спасение Украины и самой Европымнение

05:26

Гороскоп на завтра 10 ноября: Ракам - большая удача и прибыль, Козерогам - перемены

05:00

Удары ракетами и дронами: тревожный прогноз по срокам массированной атаки РФ

Реклама
04:31

Мужчина отжимался по 100 раз в день в течение года: результат удивил всех

04:05

Зачем класть пакетик чая в пылесос: уборщица ошарашила гениальным трюкомВидео

03:35

За секунды сгорает все помещение: как уберечь себя от Шахедов с термобарическими зарядамиВидео

03:30

95% людей не могут решить головоломку: нужно сказать, какое число под авто

03:00

Заставит сесть Киев и Москву за стол переговоров: Золотарев о сценарии Трампа

02:00

Жена беглеца Влада Ямы показала редкое фото сына

01:37

Маск спрогнозировал скорое окончание войны в Украине: условия понравятся не всем

00:59

Одесса пылает: РФ атаковала город "шахедами"Видео

00:35

Доллар внезапно ушел на дно: почем можно будет купить валюту с 11 ноября

00:30

Двум городам Украины грозит блэкаут: эксперт сказал, где зимой будет сложнее всего

00:05

"Будет предлагать Путину сделку": Золотарев назвал главный просчет Трампа

08 ноября, пятница
23:37

Отношения Украины и Британии охладились: Лондон остановил поставки ракет - СМИ

22:28

Россия может убить руководство Украины в ближайшие 3 месяца - The Economist

22:22

Илон Маск назвал Шольца "дураком": немецкое правительство иронично ответило

21:40

Как понять, что ты ему не нужна: 5 тревожных признаков близкого конца отношений

21:14

Традиционный процесс производства соевого соуса поразил пользователей соцсетейВидео

21:14

"Самые сложные направления": Зеленский рассказал об усилении позиций

20:55

"Никто не сказал про УЗИ": актриса Саливанчук сообщила о редкой патологии сына

20:49

Илон Маск присоединился к разговору Трампа и Зеленского: СМИ раскрыли детали

20:23

Большинство ест бананы неправильно: как по этикету потреблять фрукты

Реклама
20:15

"Прямое указание Сырского": Стерненко прокомментировал скандал с объявлением в розыск

20:08

Мадонна публично унизила Дональда Трампа

19:58

Правительство одобрило проект Госбюджета на 2025 год ко второму чтению - Шмыгаль

19:47

Загадка для настоящих детективов: надо за 8 секунд найти кота

19:41

"Я готов помочь": Орбан сделал неожиданное заявление о войне в Украине

19:23

"Помочь порешать": в ОП высмеяли хамское предложение одиозного нардепа Шевченко

19:14

Туман, дождь и мороз: синоптики предупреждают об опасности в Украине

19:10

Гениальный план Трампамнение

18:52

Что Украина может выменять на Курскую область: СМИ узнали о задумке Трампа

18:51

Абсолютно новый рецепт салата "Мимоза" - совсем новый вкусВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять