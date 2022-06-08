Миру грозит глобальная катастрофа в 2023 году: названа основная проблема

Председатель Конференции ООН по торговле и развитию экспорта Ребекка Гринспен заявила, что продовольственный кризис без возврата на мировые рынки сельхозпродукции и удобрений из России и Украины грозит катастрофой глобального масштаба в 2023 году.

"Текущий продовольственный кризис может быстро обернуться продовольственной катастрофой глобального масштаба в 2023 году. Цены на энергоносители выросли, и ограничения на экспорт удобрений из черноморского региона привели к тому, что цены на удобрения растут быстрее цен на еду", - сказала она.

Гринспен отметила, что если война продолжится и высокие цены на зерно и удобрения сохранятся до следующей посевной, то нынешний кризис может распространиться на другие основные сельскохозяйственные культуры, в частности рис, что скажется на миллиардах людей.

Представитель ООН подчеркнула, что для предотвращения такого развития событий необходимо вернуть на мировые рынки продовольствие из Украины, а также продовольствие и удобрения из России.

"Возобновление поставок удобрений, обеспечение доступа к ним малых фермерских хозяйств, поддержка повсеместного предложения будут критически важными в течение следующих 18 месяцев", - добавила она.

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РФ похищает украинское зерно

В Херсонской области оккупанты опустошили один из элеваторов, украли оттуда все зерно и вывезли его через захваченный Крым на территорию России. Практически на всех оккупированных территориях фиксируются грабежи фермеров.

Ранее россияне украли из Бердянского морского порта 5 украинских кораблей с зерном. На этих кораблях было несколько десятков тонн зерна. Существуют опасения, что они "ушли" в направлении РФ.

Кроме того, оккупанты делают все, чтобы сорвать посевную кампанию. Военные РФ танками и тяжелым вооружением разрушают зернохранилища, давят зерно и смешивают его с землей.

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