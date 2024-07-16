Мобилизация в Беларуси грозит Лукашенко крушением режима - Ступак

Кроме того, для белорусского диктатора есть еще одна угроза.

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Часть территории Беларуси уязвима для ударов со стороны Украины. / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Мобилизация в Беларуси грозит Александру Лукашенко крушением его режима. И сам белорусский диктатор это понимает. Об этом в интервью Главреду сказал военный аналитик, сотрудник Службы безопасности Украины в период с 2004 по 2015 год Иван Ступак.

Кроме того, по его словам, Лукашенко осознает, что часть территории республики Беларусь уязвима для ударов со стороны Украины.

"К примеру, тот же Мозырский нефтеперерабатывающий завод находится в 40 километрах от линии украино-белорусской границы. Дворец независимости Беларуси – 270 км от территории Украины. Вся территория Беларуси – с юга на север – это 500 километров. Вообще ни о чем. Украина в этой ситуации могла бы поработать беспилотниками, которые могли бы спокойно полететь туда и обратно. На одном баке", - сказал он.

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Ступак также считает, что "если возникнет драка за Сувалкский коридор, Украина должна в нее ввязаться"."В таком случае мы будем защищать наших главных союзников – Польшу и страны Балтии. Медлить будет нельзя", - отметил он.

Что такое Сувалкский коридор Сувалкский коридор - это малонаселенная территория на границе между Литвой и Польшей, через которую страны Балтии транспортно и энергетически соединены с остальным Евросоюзом и через которую проходит кратчайший транспортный путь между Беларусью и российским эксклавом — Калининградской областью, пишет Википедия. Назван по расположенному на территории коридора польскому городу Сувалки. Данный регион расценивается как гипотетический сухопутный "коридор" длиной около 100 километров, который мог бы соединить территорию Беларуси с Калининградской областью РФ.

Участие Беларуси в войне против Украины - что известно

21 июня Беларусь начала внезапную проверку готовности воинских частей к выполнению задач по назначению. Проверка коснулась подразделений оперативных командований, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии, ВВС и войск ПВО.

Белорусские силовые ведомства могут готовить провокации под чужим флагом в приграничной зоне с Украиной: названы сроки.

Журналист, израильский военный эксперт Сергей Ауслендер считает, что армия Беларуси вероятно не будет привлекаться к войне в Украине. Численность российских войск в Беларуси не является достаточной для формирования группировки, которая могла бы подготовить нападение, подобное тому, что произошло в феврале 2022 года.

Военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев считает, что в ближайшее время у российской оккупационной армии не будет ресурсов для того, чтобы осуществить атаку со стороны Беларуси на приграничные области Украины. Группировка россиян на территории Беларуси составляет около 1,5 тысячи человек.

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