Мощная поддержка США и судьба Северного потока-2: у Байдена объявили о деталях визита Зеленского

Вашингтон к приезду президента Зеленского приготовил "очень амбициозную повестку", утверждает Дерек Шолль.
Президент Украины Владимир Зеленский и хозяин Белого дома Джо Байден в ходе встречи в Вашингтоне обсудят вопрос газопровода Северный поток-2, а также аспекты укрепления украинско-американских отношений. США готовят серьезную переговорную повестку к приезду украинского главы государства. Об этом заявил советник Госдепа Дерек Шолль.
В интервью РБК-Украина он рассказал о том, что администрация Байдена по-прежнему поддерживает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Президент США на переговорах с Зеленским намерен обсудить различный спектр вопросов, включая ситуацию с Северным потоком-2.Читайте такжеРезкое условие Украины по ПДЧ и СП-2: дипломат объяснил, почему у Байдена тянут с визитом Зеленского
"Это основа нашего подхода к Украине в целом и "Северному потоку-2" в частности… И мы с большим нетерпением ждем продолжения наших разговоров уже во время визита президента Зеленского в Вашингтон, который, надеюсь, состоится очень скоро", - сказал Шолль.
Также он добавил, что пока неизвестна точная дата приезда Зеленского в США, однако Штаты готовят "очень амбициозную повестку" переговоров и стремятся к укреплению отношений с Украиной.
"Мы будем работать над кругом вопросов, которые, надеемся, сможем решить на этой встрече, это то, для чего встречи предназначены. Мы будем ставить очень амбициозную повестку для этой встречи. Но эта встреча - это только один момент. Мы хотим потратить следующие несколько лет, чтобы сделать наши отношения еще более крепкими", - подчеркнул Дерек Шолль.
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Визит Зеленского в Вашингтон
- Президент Украины Владимир Зеленский 7 июля провел телефонные переговоры с американским главой государства Джо Байденом. По итогам разговора Байден пригласил Зеленского приехать с визитом в Вашингтон.
- 17 июля издание Зеркало недели со ссылкой на собственные источники сообщило, что поездка Зеленского в США должна состояться не в июле, а в августе. При этом Киев не поддерживает такие изменения сроков визита.
- На Банковой рассказали, что Зеленский отправится в Вашингтон либо в последние дни июля, либо в начале августа. Ситуация с визитом зависит от дипломатического протокола и вопросов логистики.
- 20 июля в Госдепе подтвердили, что визит Зеленского в Вашингтон состоится. По мнению заместителя помощника Госсекретаря Джорджа Кента, поездка ожидается в августе.