Мощная поддержка США и судьба Северного потока-2: у Байдена объявили о деталях визита Зеленского

В Госдепе США пока не готовы назвать точных сроков визита Зеленского в Вашингтон / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский и хозяин Белого дома Джо Байден в ходе встречи в Вашингтоне обсудят вопрос газопровода Северный поток-2, а также аспекты укрепления украинско-американских отношений. США готовят серьезную переговорную повестку к приезду украинского главы государства. Об этом заявил советник Госдепа Дерек Шолль.

В интервью РБК-Украина он рассказал о том, что администрация Байдена по-прежнему поддерживает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Президент США на переговорах с Зеленским намерен обсудить различный спектр вопросов, включая ситуацию с Северным потоком-2.Читайте такжеРезкое условие Украины по ПДЧ и СП-2: дипломат объяснил, почему у Байдена тянут с визитом Зеленского

"Это основа нашего подхода к Украине в целом и "Северному потоку-2" в частности… И мы с большим нетерпением ждем продолжения наших разговоров уже во время визита президента Зеленского в Вашингтон, который, надеюсь, состоится очень скоро", - сказал Шолль.

Также он добавил, что пока неизвестна точная дата приезда Зеленского в США, однако Штаты готовят "очень амбициозную повестку" переговоров и стремятся к укреплению отношений с Украиной.

"Мы будем работать над кругом вопросов, которые, надеемся, сможем решить на этой встрече, это то, для чего встречи предназначены. Мы будем ставить очень амбициозную повестку для этой встречи. Но эта встреча - это только один момент. Мы хотим потратить следующие несколько лет, чтобы сделать наши отношения еще более крепкими", - подчеркнул Дерек Шолль.

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Визит Зеленского в Вашингтон