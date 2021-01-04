Мощные землетрясения в Хорватии: Украина предоставит помощь

Деньги будут выделены для преодоления последствий чрезвычайной ситуации.
Украина предоставит помощь Хорватии, которая пострадала в результате землетрясения.
По информации Офиса президента, Владимир Зеленский подписал указ № 1/2021 "О предоставлении гуманитарной помощи Республике Хорватия".
Согласно документу, Кабинет Министров обеспечит предоставление гуманитарной помощи Хорватии для преодоления последствий чрезвычайной ситуации.
Землетрясения в Хорватии - о чем ранее сообщалось:
- Украинцев предупредили о новой опасности из-за землетрясений, который обрушились на Хорватию 28 и 29 декабря.
- 30 октября землетрясение магнитудой 6,6 произошло в 17 км от района Сеферихисар в Измире. Землетрясение ощущалось в регионах Эгейского моря и Мраморного моря, в том числе в Стамбуле, Бурсе, Бодруме и Мармарисе.
- Чуть позже в Турции сейсмологические службы зафиксировали второе за сутки землетрясение возле берегов на юго-западе страны.
- В конце июня на Закарпатье за сутки неожиданно зафиксировали сразу два землетрясения. Эпицентры подземных толчков пришлись на Тячевский и Иршавский районы.
Автор: Екатерина Трохимчук