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Мощные землетрясения в Хорватии: Украина предоставит помощь

4 января 2021, 22:07
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Деньги будут выделены для преодоления последствий чрезвычайной ситуации.

Зеленский
Украина предоставит Хорватии помощь / president.gov.ua

Украина предоставит помощь Хорватии, которая пострадала в результате землетрясения.

По информации Офиса президента, Владимир Зеленский подписал указ № 1/2021 "О предоставлении гуманитарной помощи Республике Хорватия".

Согласно документу, Кабинет Министров обеспечит предоставление гуманитарной помощи Хорватии для преодоления последствий чрезвычайной ситуации.

Землетрясения в Хорватии - о чем ранее сообщалось:

  • Украинцев предупредили о новой опасности из-за землетрясений, который обрушились на Хорватию 28 и 29 декабря.
  • 30 октября землетрясение магнитудой 6,6 произошло в 17 км от района Сеферихисар в Измире. Землетрясение ощущалось в регионах Эгейского моря и Мраморного моря, в том числе в Стамбуле, Бурсе, Бодруме и Мармарисе.
  • Чуть позже в Турции сейсмологические службы зафиксировали второе за сутки землетрясение возле берегов на юго-западе страны.
  • В конце июня на Закарпатье за сутки неожиданно зафиксировали сразу два землетрясения. Эпицентры подземных толчков пришлись на Тячевский и Иршавский районы.

Хорватия МИД Украины гуманитарная помощь
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