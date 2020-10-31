Москва назвала условие предоставления помощи Еревану в конфликте с Баку

Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении.
Россия окажет Еревану необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении, заявили в МИД России в ответ на обращение премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна к президенту России Владимиру Путину.
"Подтверждаем приверженность Российской Федерации союзническим обязательствам в отношении Республики Армения, в том числе вытекающим из Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения от 29 августа 1997 г. Ряд статей этого Договора предполагает конкретные действия в случае возникновения угрозы вооруженного нападения или акта агрессии в отношении территории друг друга", - сообщили в МИД России.
В ведомстве подчеркнули, что в соответствии с Договором Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении.
"Вновь призываем стороны нагорно-карабахского конфликта к незамедлительному прекращению огня, деэскалации напряженности и возвращению к субстантивным переговорам в целях достижения мирного урегулирования на основе базовых принципов в русле договоренностей, достигнутых министрами иностранных дел Российской Федерации, Азербайджанской Республики и Республики Армения в Москве 10 октября с.г.", - добавили в МИД России.
В то же время президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не хочет привлечения третьей страны в конфликт в Карабахе, сообщает Telegram-канал Sputnik Азербайджан.
Война за Нагорный Карабах – о чем сообщалось ранее:
- 31 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к главе Кремля Владимиру Путину с просьбой начать консультации для определения формы поддержки по обеспечению безопасности Армении.
- 30 октября пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков заявил, что миротворческий континент в зону армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе может быть введен только по согласованию с Баку и Ереваном.
- 14 октября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что процесс урегулирования вооруженной конфронтации Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе может сопровождаться присутствием российских миротворцев.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью западной прессе сказал, что единственным выходом из сложившейся в Нагорном Карабахе ситуации является ввод российских миротворцев в зону конфликта.