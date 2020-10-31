Москва назвала условие предоставления помощи Еревану в конфликте с Баку

В МИД России назвали условие предоставления помощи Армении / пресс-служба Единой России

Россия окажет Еревану необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении, заявили в МИД России в ответ на обращение премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна к президенту России Владимиру Путину.

"Подтверждаем приверженность Российской Федерации союзническим обязательствам в отношении Республики Армения, в том числе вытекающим из Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения от 29 августа 1997 г. Ряд статей этого Договора предполагает конкретные действия в случае возникновения угрозы вооруженного нападения или акта агрессии в отношении территории друг друга", - сообщили в МИД России.

В ведомстве подчеркнули, что в соответствии с Договором Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении.

"Вновь призываем стороны нагорно-карабахского конфликта к незамедлительному прекращению огня, деэскалации напряженности и возвращению к субстантивным переговорам в целях достижения мирного урегулирования на основе базовых принципов в русле договоренностей, достигнутых министрами иностранных дел Российской Федерации, Азербайджанской Республики и Республики Армения в Москве 10 октября с.г.", - добавили в МИД России.

В то же время президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не хочет привлечения третьей страны в конфликт в Карабахе, сообщает Telegram-канал Sputnik Азербайджан.

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