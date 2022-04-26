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"Мы гордимся, что мы русские": Гордон показал треш, который происходит в российской глубинке

26 апреля 2022, 16:29

Журналист в шоке от увиденного.

Гордон показал треш из российской глубинки / скриншот

Не секрет, что большинство россиян, которые ослеплены пропагандой, считают правильным решение Путина начать войну в 21-м веке.

Многие из ним даже гордятся этим. На своей страничке в Instagram журналист Дмитрий Гордон опубликовал видео, которое только это подтверждает.

На опубликованных кадрах на первый взгляд обычная семья устроила перформанс под названием "Мы гордимся, что мы русские".

"Треш. Простая семья из русской глубинки", - подписал видео Гордон. Многие пользователи сети согласились с ним в комментариях под постом.

Напомним, российская военная техника, которая сейчас находится на территории Украины, промаркирована символами V и Z. Журналист Дмитрий Гордон решил показать, откуда же появилась идея использования именно этих символов.

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