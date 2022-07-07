"Мы не позволим этого": итальянский ведущий в прямом эфире разнес пропагандиста Соловьева

Итальянский ведущий разнес слова Соловьева / фото скрин видео

Известный итальянский ведущий прям в прямом эфире раскрыл наглую ложь российского пропагандиста Владимира Соловьева. По его словам, нападение России на Донбасс стало лишь поводом для Владимира Путина, чтоб захватить еще больше территорий Украины.

Но стране-агрессору не удастся реализовать свои коварные планы, этого не допустит ни ЗСУ, ни Запад, ни НАТО, сказал ведущий итальянского ТВ.

"Если ваша цель – Донбасс, то почему вы атакуете не только там, а вы также атакуете Харьков, атакуете юг, чтобы дойти до Одессы. Куда вы хотите дойти? Какая у вас цель?" – спросил мужчина.

Соловьев сказал, что цель РФ якобы состоит в том, чтобы "дойти до оккупированного Приднестровья в Молдове", но итальянец тут же его перебил, не захотев слушать эту ложь.

"Подождите, вы хотите прийти туда? До Приднестровья? То есть, забрать всю эту часть Украины? Господи, так Донбасс тут ни при чем! Донбасс – это просто повод. Вы хотите половину Украины! Вы хотите полностью забрать Черное море у Украины!", – сказал ведущий.

"Вы думаете, что Украине позволит подобное? Вы думаете, что мы – итальянцы, европейцы, члены НАТО – можем допустить подобную ситуацию? Это невозможно!" – ответил он пропагандисту.