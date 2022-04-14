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"Мы всегда к этому готовы": в Польше прокомментировали риск нападения РФ и пригрозили последствиями

14 апреля 2022, 15:00

Польша не хочет воевать с Россией, однако в случае атаки на их государство она готова дать отпор.

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В Польше прокомментировали риск нападения Путина и предупредили о последствиях/ zaxid.net

Если Россия осмелится напасть на Польшу, то получит сильный ответ. Ведь российским захватчикам в таком случае будет противостоять всё НАТО.

Так прокомментировал риск нападения армии РФ на Польшу спикер МИД страны Лукаш Ясина в интервью ТСН. Он напомнил о статье 5 Североатлантического договора, согласно которой в случае нападения врага на одну из стран-членов НАТО на помощь ей придут другие члены.

"Мы всегда к этому готовы. И не только мы, но и наши союзники. Готовы все члены НАТО. Статья 5 Вашингтонского договора говорит, что агрессия против любой страны НАТО – это агрессия против всего Альянса", – отметил Ясина.

Однако он подчеркнул, что не хотел бы, чтобы РФ начала еще какую-то агрессию.

"Если Владимир Путин начнет какую-то агрессию против Польши, Литвы, Латвии, Эстонии или Финляндии, если она будет в НАТО – это красная линия для всех нас. Но я бы хотел, чтобы Владимир Путин больше никогда не начал никакой агрессии", – сказал представитель МИД Польши.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украине нужно предоставить вооружение для защиты от российских оккупантов. Он отметил, что фотографии зверств российских оккупантов, которые они совершали в Буче, отрицают идею любого компромисса.

Также ранее в Польша заявляли, что готовы размещать на территории своего государства ядерное оружие Соединенных Штатов Америки. Такой шаг в значительной мере усилил бы сдерживание России, считает польский вице-премьер-министр Ярослав Качиньский.

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