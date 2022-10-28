УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В США напали на дом Нэнси Пелоси: ранили ее мужа

28 октября 2022, 16:27

Муж спикера Палаты представителей Пол Пелос получил ранение, а самой Пелоси в доме не было.

Джозеф Байден и Нэнси Пелоси
Джозеф Байден и Нэнси Пелоси / GettyImages

В США совершили нападение на спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.

Как сообщила пресс-службу Белого дома, в результате злоумышленник ранил ее мужа, он госпитализирован.

Сообщается, что проникновение в дом в Калифорнии произошло рано утром, 28 октября.

Муж спикера Палаты представителей Пол Пелос получил ранение.

Самой Пелоси дома в момент нападения не было.

Что известно о нападавшем

Нападавший находится под стражей, мотивы нападения расследуются.

Пол Пелоси доставлен в больницу, где получает медицинскую помощь и, как ожидается, полностью выздоровеет.

Напомним, 2 августа спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань, чем вызвала невероятный скандал со стороны Китая.

Китай, в свою очередь, осудил этот визит. Впоследствии военные Китая начали учения возле Тайваня. Они происходили в шести зонах вокруг острова.

Читайте также:

Калифорния Нэнси Пелоси
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:53

"Не хотел иметь отношения к этому": в РФ рассказали, как Андрея Малахова заставляют говорить о войне

16:27

В США напали на дом Нэнси Пелоси: ранили ее мужаВидео

16:18

ВСУ похвастались применением дронов-камикадзе против врагаВидео

16:00

Как сварить свеклу быстро: лучшие способы и советы для домохозяек

15:43

К зиме подготовилась: Елена-Кристина Лебедь показала трусы с начесом

Реклама
15:43

Медведев бредово предложил Киеву выполнить условия Кремля ради света: у Зеленского жестко ответилиВидео

15:34

"Превратил в пепел безопасность Европы": Штайнмайер жестко обратился к Путину, которого "не учит история"Видео

15:32

В РФ назвали движение евреев сектой, Совбез в панике начал оправдываться

15:10

"Какая амазонка": молодая жена Макаревича показала шикарную фигуру посреди пустыни

15:02

ПВО от союзников снизит угрозу от оккупантов с неба для Украины - генсек НАТО

14:47

Когда переходят на зимнее время: дата и час перевода стрелок часовВидео

14:32

Поехал убивать украинцев: ВСУ ликвидировали известного в России ютубера и радиоведущегоВидео

14:19

В РФ военный-контрактник наехал КАМАЗом на колонну срочников: есть погибшие

13:47

Переплюнули Красовского: в РФ призвали убивать украинских детей "путем "научных экспериментов"

13:44

Россия - сырьевой придаток: Китай хочет, чтобы РФ была слабой - КуликВидео

13:38

Отключение света в Украине теперь делится на два типа: обнародован графикВидео

13:36

Как вернуть мягкость махровым полотенцам: поможет копеечное аптечное средство

13:01

Если игнорировать повестку: адвокат объяснил, как в Украине наказывают уклонистовВидео

13:00

Одна такая свечка заменит 76 штук: что делать, чтобы свеча горела дольшеВидео

13:00

Гороскоп на завтра 29 октября 2022: Ракам – большие расходы, Девам – недруги, Стрельцам – ссоры

Реклама
12:57

Как защитить обувь от промокания: 3 эффективных способа, о которых мало кто догадываетсяВидео

12:39

Армия РФ перешла от наступления к обороне: британская разведка объяснила причинуВидео

12:25

Строительство завода Baykar в Украине совершится за два года - Халук БайрактарВидео

12:18

Солист народного хора против уникального певца: что зрители увидят в 9 выпуске шоу Голос країни-12Видео

12:07

Отправиться на заслуженный отдых: как правильно уходить на пенсиюВидео

11:48

Коалиция стран во главе с США может остановить войну в Украине за неделю – ЧалыйВидео

11:43

Опять не Злата: участник шоу Холостячка-2 объявил о помолвке

11:36

Как закрасить седину в домашних условиях без краски: лучшие средства для каждого оттенка волосВидео

11:19

"Китайцам нужна локальная война": прямое столкновение Пекина и Вашингтона может произойти уже в 2023Видео

11:13

"А раньше жаловался на финансы": сын Повалий распек критика Соседова

11:05

Favbet Foundation передал десантникам ВСУ два пикапа Nissan

11:05

В Киеве и ряде областей снова будут экстренно выключать свет – УкрэнергоВидео

10:24

Кадыров наехал на генерала РФ и расхвалил Пригожина: в окружении Путина растет расколВидео

10:23

Цены взлетят на 30%, зарплаты упадут на четверть: в НБУ рассказали, к чему готовиться до конца года

09:53

Украинцы будут меньше сидеть без света: в Раде рассказали о положительных измененияхВидео

09:40

"Открыл дверь – и тут взрыв": в Киеве иранские дроны убили семью военного

09:33

"Если не собирается, почему говорит об этом?": Байден не исключает возможности применения РФ "ядерки"Видео

09:31

Обрадовался воде, хлебу и конфетам: оккупант расплакался, рассказывая об украинском пленеВидео

09:31

Осталась жена и 4-месячный ребенок: ВСУ ликвидировали 21-летнего оккупанта из российской глубинки

09:29

Гороскоп на неделю 31 октября - 6 ноября: Тельцам – обман, Ракам – признание, Рыбам – зависть

Реклама
08:51

Оккупанты не планируют сдавать Херсон, минируют окраины и готовятся к уличным боям – Хлань

08:31

Заявления Путина - размышления о геноциде: диктатор хочет уничтожить украинский народ - ISW

08:19

Гороскоп на сегодня 28 октября 2022: Весам – деньги, Стрельцам – важные подсказки, Рыбам – расходыВидео

08:13

Безумный диктатор, загнанный в угол, может пойти на все что угодномнение

08:10

"Большая честь и радость": Кадыров признал массовую "денацификацию" своих боевиков на Херсонщине

08:00

Поставят под угрозу существование страны: почему Украине нельзя сейчас садиться за стол переговоров с РФ

08:00

Искренности от них не ждите: имена женщин, которые завидуют всем вокругВидео

07:15

ЧВК Вагнер "повара" Путина наращивает влияние и становится "новой армией" России - ISW

07:04

День бабушек и дедушек в Украине: поздравления и милые картинки к празднику

06:36

США предоставят Украине новый пакет военной помощи - СМИ

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Праздники
Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять