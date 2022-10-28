В США напали на дом Нэнси Пелоси: ранили ее мужа

Муж спикера Палаты представителей Пол Пелос получил ранение, а самой Пелоси в доме не было.
В США совершили нападение на спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.
Как сообщила пресс-службу Белого дома, в результате злоумышленник ранил ее мужа, он госпитализирован.
Сообщается, что проникновение в дом в Калифорнии произошло рано утром, 28 октября.
Муж спикера Палаты представителей Пол Пелос получил ранение.
Самой Пелоси дома в момент нападения не было.
Что известно о нападавшем
Нападавший находится под стражей, мотивы нападения расследуются.
Пол Пелоси доставлен в больницу, где получает медицинскую помощь и, как ожидается, полностью выздоровеет.
Напомним, 2 августа спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань, чем вызвала невероятный скандал со стороны Китая.
Китай, в свою очередь, осудил этот визит. Впоследствии военные Китая начали учения возле Тайваня. Они происходили в шести зонах вокруг острова.
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