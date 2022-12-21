На встрече Зеленского Байден удивил всех своим поступком

В сети также появилось видео прибытия Зеленского в Белый дом.

Зеленский и Байден в США / скриншот

Сегодня, 21 декабря в Белом доме прошла встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена. В рамках первой поездки президента Украины с начала полномасштабной войны.

Президенты обсудят дальнейшее сотрудничество для противостояния российской агрессии.

Президента Украины встретили Джо Байден и первая леди США Джилл Байден.

В сети также появилось видео прибытия Зеленского в Белый дом.

Даже ради президента США Зеленский не стал менять милитари-гардероб. А вот Байден удивил всех своей встречей Зеленского.

Он не отпускал президента Украины и постоянно его обнимал за плечо.

Что сказал Зеленский перед встречей с Байденом

Стоит заметить, что президент Украины во время своего прибытия в США подчеркнул, что в ходе визита он планирует провести переговоры по укреплению устойчивости и обороноспособности нашей страны.

"Сегодня я - в Вашингтоне, чтобы поблагодарить американского народа, президента и Конгресса за столь необходимую поддержку. А также продолжить сотрудничество для приближения нашей победы", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский вручил Байдену медаль

Байден получил медаль / twitter.com/steveholland1

Президент Украины в Белом доме вручил своему американскому коллеге медаль от украинского командира батареи HIMARS.

"Незаслуженно, но ценно", - сказал Байден.

Визит Зеленского в США

21 декабря украинский президент Владимир Зеленский 21 декабря прибыл с рабочим визитом в США. Сначала лидер Украины проведет переговоры с американским президентом Джо Байденом, а затем выступит в Конгрессе. Это первая заграничная поездка украинского президента с начала полномасштабного вторжения России.

Отметим, что Зеленский летит по приглашению президента США Джо Байдена. Впервые они поговорили об этом во время телефонного разговора 11 декабря, 14 декабря – решение было принято, но из соображений безопасности держалось в большом секрете. По информации СМИ, Зеленский летел американским военным самолетом из польского города Перемышль.

В Белом доме объяснили, что Джо Байден пригласил Владимира Зеленского в США из-за нового этапа войны России против Украины. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби подчеркнул, что лидеры обсудят поддержку Украины и "справедливый мир".

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