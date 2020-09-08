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Наручники и мешок на голову: белорусские активисты рассказали о выдворении в Украину

8 сентября 2020, 19:53

Марию Колесникову насильно посадили в машину силовики, при этом она сопротивлялась.

кравцов, родненков
Иван Кравцов и Антон Родненков / Укринформ

Белорусские оппозиционеры Иван Кравцов и Антон Родненков рассказали о своем задержании в Беларуси и выдворении в Украину.

Подробности они сообщили на пресс-конференции в Киеве, передает tut.by в Telegram.

По словам Родненкова, его задержали на улице: "Мне ничего не объясняли, люди, в кабинете которых я находился, тоже не знали, что я там делаю. Через 40 минут мне надели наручники и черный мешок на голову и отвезли в другое отделение ГУБОПиКа, там в таком положении я провел еще 4 часа, опять же никаких пояснений".

Он уточнил, что Марию Колесникову насильно посадили в машину, при этом она сопротивляется.

"Ее затолкали на заднее сиденье и закрыли. Она кричала, что никуда не поедет. Как только она увидела в машине свой паспорт, она сразу взяла свой паспорт и порвала его на много мелких кусочков. Эти кусочки она взяла и пожмякала, и выкинула в окно неизвестным молодым людям, которые окружали машину. После этого она открыла машину, вышла и пошла в сторону белорусской границы", - подчеркнул Родненков.

Как рассказал Кравцов, его тоже погрузили в микроавтобус и заковали в наручники. Позднее его доставили в Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, где ему грозили уголовной статьей "Злоупотребление служебными полномочиями".

Читайте такжеУ Авакова рассказали о судьбе приехавших в Украину белорусских оппозиционеров"Я не знаю, были ли это сотрудники ДФР. Прежде всего их интересовала возможность вывоза Марии Колесниковой за границу. Они это объясняли деэкскалацией, по их мнению, обстановки в стране. Один из вариантов, который был предложен — чтобы мы на моем личном автомобиле втроем переехали границу", - рассказал Кравцов.

Позднее силовики сказали ему, что Колесникову доставят.

"Я понял, что ее (Колесникову, - ред.) пытаются доставить насильно. Где-то около 11 часов меня и Антона посадили в микроавтобусы, по пути мы заехали в КГБ, там мы, судя по всему, забрали Марию Колесникову. И мы выдвинулись в сторону украинской границы на пункт Александровка", - добавл Кравцов.

Кравцов рассказал, что его отвезли к границе, где в нейтральной зоне ему сказали сесть за свое авто, а там к нему должны были подсесть Родненков и Колесникова. Но Мария разорвала свой паспорт и позже вышла с авто и направилась белорусским пограничникам.

  • 8 сентября, Марию Колесникову и ее соратников Антона Родненкова и Ивана Кравцова пытались выдворить на территорию Украины. Родненков и Кравцов успешно пересекли белорусско-украинскую границу.
  • Марию Колесникову задержали. По предварительной информации, ее не смогли отправить в Украину по той причине, что она порвала свой паспорт.
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