'Наши прогнозы сбылись': Путин уже не контролирует ситуацию в стране - Арестович

Путин не контролирует ситуацию в России / Коллаж ото Facebook/Алексей Арестович, скриншот

Российский диктатор Владимир Путин уже не контролирует ситуацию в РФ. Даже глава Чечни Рамзан Кадыров и руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин набросились на генерала-любимца Путина Александра Лапина, а также на Минобороны РФ. Об этом заявил президент Украины Алексей Арестович на канале Фейгин Live.

"Привилегии назначать виноватого только у вождей. А чего они назначают виновного, когда еще вождь не высказался? Итак, власть вождя зашаталась ... Наши прогнозы сбылись, назначены виновные, российские власти пошли вразнос, и Путин не контролирует отношения между субъектами военно-политического руководства разных уровней, потому что они позволяют себе публичную перепалку. Это то, что категорически нельзя делать", – сказал Арестович.

Он добавил, что генералы начнут подставлять тех, кто воюет против Украины и будут бросать их на самые сложные участки.

"На любимца Путина "наехали" два держателя частных армий. Что будут делать генералы? А может они начнут подставлять этих тиктокеров с зэками и "вагнеровцами"? Ведь генералы командуют "операцией", как ни крути... Бросят на самый сложный участок", - добавил Арестович.

Отстранение Путина от власти в России

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявил, что Россия после отстранения Путина от власти должна прекратить войну. Согласно его прогнозу, РФ через 5 лет ждет распад государства и парад суверенитетов.

Российский политолог Андрей Пионтковский считает, что в Кремле готовятся к прекращению правления Путина в России. Возможно, объявят о его болезни или временном прекращении исполнения обязанностей. Власть тогда окажется в руках Совбеза РФ.

По мнению Пионтковского, Путина может отстранить от власти Юрий Ковальчук – его ближайший соратник. Вероятно, план уже разработан. Как полагает политолог, Ковальчук понял, что война проиграна и собирается удержать власть и собственность.

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